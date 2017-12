Proti Švýcarkám se Švýcarem na lavičce. 'Věříme si,' říkají florbalistky před zápasem o bronz

Česká ženská florbalová reprezentace v semifinále mistrovství světa nestačila na obhájkyně titulu ze Švédska. Porážku 1:7 ale musí Češky hodit hodně rychle za hlavu. Už 16 hodin po skončení zápasu, totiž nastoupí v Bratislavě proti Švýcarsku k duelu o bronz. Bratislava 8:42 9. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České florbalistky čeká zápas o třetí místo | Foto: Martin Flousek | Zdroj: www.ceskyflorbal.cz

„Pokud chcete porazit Švýcary, vezměte si Švýcara do týmu,“ řekl Radiožurnálu heslo, kterým se řídil, trenér českých florbalistek Miroslav Janovský. Když před rokem rozšiřoval realizační tým. Jako svého asistenta si totiž vybral švýcarského kouče Saschu Rhynera.

„Doufám, že to má nastudované a všechno nám řekne. Je to typický soupeř, na ten zápas se upřímně hodně těším. Věříme si na ně a myslím, že i pro diváky to bude skvělé,“ věří před soubojem s výběrem helvétského kříže útočnice Martina Řepková.

Dosud jediný cenný kov na mistrovství světa české florbalistky vybojovaly v roce 2011 v St. Gallenu ve Švýcarsku právě proti domácímu týmu. V polovině utkání o bronz sice tenkrát prohrávaly 0:2, ale pak zápas otočily na 3:2.

Za podobný výsledek by teď Janovský s Rhynerem byli rádi, proto společně vymýšlejí, jak tradičního soupeře přehrát.

„Byl to jeden z těch důležitých momentů, proč jsme ho vzali do týmu. Nejen on, ale i my ostatní budeme na ten zápas připravení tak, abychom ho vyhráli,“ dodává odhodlaně Miroslav Janovský před svým na nějakou dobu určitě posledním zápase na lavičce ženského národního týmu.

Po šampionátu totiž jako hlavní kouč končí a přál by si, aby se jeho nástupcem stal právě Rhyner.

Pokud nejen jím zvolená taktika bude slavit úspěch v utkání o bronz od 14:15 a Češky neskončí na čtvrtém světovém šampionátu z posledních pěti těsně pod stupni vítězů, mohl by to být pádný argument, aby byl Janovský vyslyšen.