České florbalistky postoupily na mistrovství světa přes Dánsko, na svůj výkon ale pyšné nebyly

Čtvrtou výhru na světovém šampionátu za sebou přidaly ve čtvrtfinále zatím neporažené české florbalistky. Ve švédské Uppsale porazily Dánky 7:5, ale na vítězství se nadřely víc, než samy čekaly. Uppsala (Švédsko) 9:34 4. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České hráčky se radují z gólu. Zleva Martina Řepková, Kamila Paloncyová, autorka branky Michaela Mlejnková, Karolína Suchá a Hana Koníčková | Foto: Martin Flousek | Zdroj: Český florbal, ČTK

„Bylo to těsné. Výsledek 7:5 není to, co jsme čekaly nebo chtěly, ale je to výhra a jdeme do semifinále,“ těší kapitánku florbalistek Elišku Krupnovou vítězství ve čtvrtfinále nad Dánkami, i když předvedený výkon nebyl rozhodně podle představ.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy českých florbalistek po čtvrtfinálové výhře 7:5 nad Dánskem

„Bylo by asi lepší tento zápas moc nerozebírat, ale hodit ho za hlavu a uvědomit si, že jsme v semifinále. Kolik zápas skončil, je vlastně už jedno,“ říká obránkyně a další členka elitní formace Vendula Beránková, která pomohla k triumfu svým prvním gólem na turnaji.



„Bylo to o nás. S míčkem jsme nehrály tak dobře, jak jsme měly, nechaly jsme si dát úplně laciné góly. Bylo tam nějaké špatné střídání, nějaké dobíhání, takže i proto takový těsnější výsledek. Také nám chyběla finální přihrávka a lepší zakončení,“ doplňuje Krupnová.

České florbalistky musely zápas otáčet z 0:1, soupeřky z Dánska pak ještě dvakrát dokázaly srovnat skóre. Jako vítězná branka se tak ukázala ta devatenáctileté Michaely Kubečkové. Jedné ze šesti bronzových medailistek z nedávného juniorského šampionátu tady ve švédské Uppsale a nejlepší hráčky čtvrtfinálového utkání.

České florbalistky porazily ve čtvrtfinále mistrovství světa Dánsko 7:5. V semifinále vyzvou Finsko Číst článek

Ke 133. utkání v národním týmu nastoupila obránkyně Hana Koníčková, která tak překonala rekordmana v mužské reprezentaci Tomáše Sladkého.

Na chvilku vylepšila i světové maximum Finky Kujalaové, večer se na ni ale dotáhla Švýcarka Stellaová, se kterou se bude přetahovat dál.

„Není úplně jednoduché se připravit na tolik mezinárodních zápasů, takže si toho velmi cením a jsem ráda, že ten rekord padl pomocí výhry,“ říká Koníčková.

V semifinále MS nastoupí české florbalistky v sobotu od 19.55 proti Finkám a Radiožurnál Sport bude o průběhu zápasu pravidelně informovat.