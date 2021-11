Florbalistky zahájily mistrovství světa výhrou. O vítěznou branku se postarala debutující Bačová

České florbalistky vstoupily do mistrovství světa ve švédské Uppsale výhrou 5:2 nad Švýcarskem. V repríze neúspěšného semifinále z minulého šampionátu v Neuchatelu tak oplatily obhájkyním stříbra porážku 6:7 v prodloužení. Vítěznou branku vstřelila ve 43. minutě debutantka na šampionátu Pavlína Bačová. Druhý zápas v základní skupině A čeká svěřenkyně trenéra Saschy Rhynera v pondělí od 19.00 proti Polsku. Uppsala (Švédsko) 21:56 27. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České hráčky se radují z gólu. Zleva Martina Řepková, Kamila Paloncyová, autorka branky Michaela Mlejnková, Karolína Suchá a Hana Koníčková | Foto: Martin Flousek | Zdroj: Český florbal, ČTK

„Je to úžasné. Jsem strašně ráda, že jsem mohla pomoct gólem našemu týmu. Měla jsem při něm extrémní štěstí, protože Švýcarky udělaly chybu v rozehrávce a já jsem přesně věděla, co chci udělat. Jsem ráda, že to tam padlo,“ řekla Bačová ke své brance na 3:2.

Dvacetiletá útočnice FBC Ostrava nastoupila v elitním útoku s Eliškou Krupnovou a Denisou Ratajovou. „Je to něco neuvěřitelného. Kdyby mi to někdo řekl před dvěma třemi měsíci, tak si budu klepat na čelo, protože hrát s nejlepšími hráčkami v Česku je pro mě neskutečné a dává mi to strašně moc zkušeností. Jsem za to ráda a vděčná,“ dodala jedna z pěti český juniorek v týmu, které v září právě v Uppsale získaly bronz na mistrovství světa do 19 let.

Jako první se v utkání radovaly Švýcarky, které otevřely skóre v 7. minutě. Bekhendový pokus Corin Rüttimanové se od zadního mantinelu odrazil k Julii Suterové, která u pravé tyče snadno skórovala do odkryté branky Jany Christianové.

V polovině úvodní třetiny Češky odpověděly. Michaela Mlejnková bekhendovým pokusem Moniku Schmidovou ještě nepřekonala, ale z dorážky se prosadila Karolína Suchá a při svém premiérovém startu na MS hned oslavila branku.

V polovině utkání zlikvidovala Christianová šanci Rüttimanové, vzápětí se Švýcarky ubránily při jediném oslabení duelu při trestu Chiary Gredigové a odolaly i při šanci kapitánky Krupnové. V 39. minutě nejdříve trefila Michelle Wikiová levou tyč a z dorážky Isabelle Gerigová i tu pravou. Z protiútoku po přihrávce Martiny Řepkové otočila stav Mlejnková.

Po 74 sekundách třetí třetiny našla Rüttimanová dlouhou přihrávkou Wikiovou, která pohotovou střelou vyrovnala. Za 78 vteřin ale opět Rhynerův výběr vedl a postarala se o to střelou přes obránkyni Florinu Martiovou Bačová.

Švýcarky při snaze o vyrovnání Christianovou nepřekonaly, naopak v 52. minutě po přečíslení po přihrávce Ratajové zvýšila náskok do odkryté branky Krupnová. V čase 53:24 neproměnila trestné střílení Gerigová, naopak Vendula Beránková 29 sekund před koncem z penalty dovršila výsledek.

„Pro vítězství jsme si přišly, nikdo dnes nepochyboval o tom, že bychom neměly vyhrát. Byl to ale těžký začátek turnaje, střel bylo strašně málo z obou stran, což je takové nevděčné, ale jsem ráda, že jsme se nakonec rozstřílely a holky daly důležité góly. Takže sladké vítězství,“ prohlásila Christianová.

Mistrovství světa florbalistek v Uppsale

Skupina A

ČR - Švýcarsko 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 10. Suchá (Mlejnková), 39. Mlejnková (Řepková), 43. Bačová, 52. Krupnová (Ratajová), 60. Beránková z trestného střílení - 7. Suterová (Rüttimannová), 42. Wikiová (Rüttimannová). Rozhodčí: Järvi, Kirsilä (oba Fin.). Vyloučení: 0:1. Bez využití.

Skupina B

Švédsko - Slovensko 22:3 (8:1, 6:1, 8:1)

Branky: 8., 18., 26. a 57. Molinová, 12., 30., 44. a 48. Joelssonová, 7., 25. a 56. Wibronová, 3. a 13. Backstedtová, 35. a 42. Elmová, 3. Rasmussenová, 6. Sundbergová, 31. Tschöpová, 38. Lonebergová, 52. Gustafssonová, 60. W. Johanssonová, 60. Delgado Johanssonová - 18. P. Hudáková, 22. vlastní Fjellstedtová, 60. Ferenčíková.

Německo - Finsko 0:15 (0:4 0:6, 0:5)

Branky: 34., 36. a 47. V. Kauppiová, 21. a 55. O. Kauppiová, 41. a 57. Nieminenová, 4. Piispaová, 11. Rantanenová, 12. Lampinenová, 13. Höynäläová, 21. Leinová, 34. Kylmäluomaová, 34. vlastní, 41. Kippilaová.

Skupina C

USA - Dánsko 6:9 (1:3, 1:2, 1:4).

Skupina D

Singapur - Estonsko 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)

Rusko - Norsko 3:7 (2:1, 0:2, 1:4)