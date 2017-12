České florbalistky prohrály s favorizovanými Švédkami a na mistrovství světa si zahrají o bronz

Švédky plnily od začátku roli favoritek. V první třetině vyslaly na branku celkem 17 střel, oproti českým třem. Hráčky ze severu Evropy se pak přesně trefily čtyřikrát.

Ve druhé části se na obrazu hry příliš nezměnilo, když svou dominanci stále potvrzovaly hráčky švédského národního týmu. Tentokrát dokázaly dostat za záda brankářky Nikoly Příleské hned dva míčky.

Na 6:1 snižoval v 53. minutě Martina Řepková, která po individuální akci překonala švédskou brankářku Friskovou. Na rozdíl šesti branek zvýšila Cornelia Fjellstedtová.

PROHRA České florbalistky podlehly v semifinále Švédsku 1:7 a zítra je tak čeká boj o bronzovou medaili Zápas se Švýcarskem začíná ve 14:15⏰ @iff_floorball #iffwfc2017 #ceskyflorbal Příspěvek sdílený Český florbal (@ceskyflorbal), Pro 8, 2017 v 1:07 PST

„První třetina byla taková vlažnější a Švédky to potrestaly, ale myslím si, že v těch dvou třetinách jsme se zvedly a do obrany jsme byly opravdu stoprocentní. Myslím si, že Švédky si tam nic nevytvořily a bylo to čistě o nějaké naší chybě. Může nás mrzet, že z šancí, co jsme si vytvořily, nepadly góly,“ uvedla pro Radiožurnál jediná česká úspěšná střelkyně Řepková.

Český národní tým se utká v zápase o bronz se Švýcarkami, které prohrály s Finskem. Právě Finkám české hráčky při posledním mistrovství světa v boji o bronzové medaile podlehly 3:4.