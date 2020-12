Nemám co ztratit, těší se Russell na premiéru za Mercedes. V Bahrajnu nahradí Hamiltona

George Russell je tak minimálně na jeden závodní víkend novým kolegou Valtteriho Bottase. Mladý Brit, který už druhou sezonu závodí za tým Williams, se musí vypořádat s mnoha změnami. Přesun z nejpomalejšího auta ve startovním poli do toho nejrychlejšího je podle závodníka a vítěze závodu dnešní formule 2 Josefa Krále velmi náročné.

„Navíc nemůžou využívat simulátor, protože jsou v té koronavirové bublině v Bahrajnu. To znamená, že i o tuhle šanci se s tím autem nějakým způsobem seznámit George přichází, takže to bude čistě o tom času na trati, který je velmi omezený,“ vysvětluje Král.

Navzdory krátkému času na přípravu byl George Russell v pátečních trénincích vždy nejrychlejší a ukázal, že opravdu patří k největším talentům současnosti. Před sobotní kvalifikací nervózní nebude, naopak.

„Vlastně žádný tlak necítím. Ocitl jsem se v Mercedesu na poslední chvíli, víc než dva roky jsem neseděl v jejich simulátoru a musím do sebe rychle dostat velké množství informací. Navíc Valtteri je silný soupeř, takže to vážně nebude lehké, ale chci si to užít. Nemám co ztratit a tým ode mě žádné zázraky nečeká. Tenhle víkend pro mě bude hlavně o tom se toho co nejvíc naučit,“ prohlásil Russell na čtvrteční tiskové konferenci.

Úplně bez tlaku ale dvaadvacetiletý pilot nepojede, v kvalifikacích má totiž mladý Brit vynikající statistiku a ta bude teď v ohrožení.

„Nikdy se mu nestalo, aby ho porazil jeho týmový kolega, což je opravdu unikátní statistika. Nicméně s Valtteri Bottasem to bude mít opravdu těžké, protože ten není v kvalifikacích vůbec špatný a dokáže kolikrát i potrápit Hamiltona. Každopádně kdyby ho Russell porazil, byl by to velký úspěch,“ říká expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Kvalifikace na druhou Velká cena Bahrajnu začne v sobotu v 18.00. Hlavní závod pak v neděli v 18:10.