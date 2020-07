Portugalské Portimau zažije premiéru ve formuli 1. Je to proto, že vedení seriálu je kvůli pandemii koronaviru nucené rušit a přesouvat jednotlivé závody a například v minulém týdnu se rozhodlo vynechat závody v Severní i Jižní Americe. Pokud jste ale doufali, že by jako náhradní dějiště seriálu mohly být třeba okruhy v Mostě nebo v Brně, tak budete zklamaní. Brno 14:26 29. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Masarykův okruh tradičně hosté Velkou cenu České republiky silničních motocyklů. | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Hlavním problémem mosteckého i Masarykova okruhu v Brně je chybějící licence, místo Grade One mají jen Grade Two.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Brno jako náhradní dějiště formule 1 je utopie. ‚Vyžadovalo by to velké změny,‘ vysvětluje expert

„Brno by k této licenci mělo určitě blíž, ale vyžadovalo by to velké změny na okruhu. Musely by se upravit některé zatáčky a především únikové zóny a stejně tak zázemí a infrastruktura,“ vysvětluje motoristický expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Přitom když se na konci osmdesátých let Masarykův okruh stavěl, o pořádání nejprestižnějších motoristických závodů se uvažovalo. Jenže to už teď neplatí.

„Dlouhodobě se specializujeme zejména na mistrovství světa silničních motocyklů. Tento šampionát má svá vlastní pravidla od Mezinárodní motocyklové federace. Tím pádem naše dráha aktuálně odpovídá těmto pravidlům,“ říká mluvčí brněnského okruhu Petr Boháč s tím, že sice by se zmíněné stavební úpravy daly udělat, aby se tam mohlo jezdit i ve formulích, ale není o to zájem jak ze strany pořadatelů, tak od vedení mistrovství světa.

Formule 1 letos v Americe nebude, závody se přesouvají do Evropy. Poprvé se pojede v Portimau Číst článek

To přitom řeší poměrně zapeklitý problém – aby dostálo marketingovým smlouvám, musí odjet minimálně 15 závodů, teď jich má jen 13. A aby šlo o mistrovství světa, musí se jet alespoň na třech kontinentech. Zatím je stabilní pouze pořádání závodů v Evropě.

„Momentálně se v Evropě nachází asi dvě desítky okruhů, které splňují požadavky na pořádání závodů formule 1. Z tohohle pohledu formule problémy nemá, navíc se některé okruhy samy hlásí, protože letos mají jedinečnou příležitost hostit závod formule 1, aniž by musely platit velmi drahý zalistovací poplatek, který se může pohybovat až kolem miliardy korun,“ vysvětluje Knoll.

Mezinárodní automobilová federace zvažuje, že kvůli zásahu vyšší moci schválí i pro letošek název mistrovství světa. Navíc stále je možnost arabských závodů v Bahrajnu a Abú Dhabí a status odložené, nikoliv zrušené, mají pořád Velké ceny Vietnamu a Číny.