Až v pátém závodě sezony formule 1 přišla stáj Mercedes o svou vítěznou sérii. Tu přerušil v neděli výborným výkonem ve výročním závodě v Silverstonu Max Verstappen s vozem Red Bull, který zvítězil o 11 sekund před lídrem šampionátu Lewisem Hamiltonem. Silverstone (Velká Británie) 12:08 10. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Max Verstappen. | Foto: Frank Augstein | Zdroj: Reuters

Max Verstappen těžil v neděli z dokonale zvolené strategie, kterou podpořil bezchybným výkonem. Trať v Silverstonu dosahovala vysokých teplot a piloti Mercedesu Lewis Hamilton s Valteri Bottasem nedokázali šetřit své pneumatiky tak jako nizozemský jezdec. Po závodě to potvrdil i šéf Mercedesu Toto Wolf.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Stále nestíháme a ztráta je velká, krotí Verstappen nadšení po utnutí vítězné série Mercedesu

„Měli jsme podezření, že při vysoké teplotě trati rychlostně strádáme a teď se to potvrdilo. Oběma pilotům se dělaly na pneumatikách puchýře a Max byl rychlejší i na starší sadě gum. Tomuhle se teď musíme věnovat a pochopit, kde je problém,“ říkal Wolf.

Šampionát formule 1 pokračuje už nadcházející víkend závodem ve Španělsku, kde se dají očekávat ještě vyšší teploty. To by teoreticky dávalo Red Bullu a především Verstapenovi naději, že by mohl výsledek ze Silverstonu zopakovat a třeba i trochu zkomplikovat Hamiltonovi cestu k dalšímu mistrovskému titulu. Nizozemský pilot tomu ale příliš nevěří.

„V kvalifikacích stále nestíháme a ztráta na Mercedes je velká. Navíc v Barceloně pojedeme na tvrdší směsi pneumatik a s tou jsme měli minulý týden problémy, takže nečekám žádné zázraky,“ řekl Verstappen.

Verstappen slaví první triumf v letošním ročníku formule 1, na pódiu ho doplnili oba jezdci Mercedesu Číst článek

O tom, že Hamilton a Mercedes jsou stále jasnými favority letošní sezony, je přesvědčen i motoristický expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

„Bude to spíš o tom, jestli dokáže Verstappen a Red Bull přinutit Mercedes k dalším chybám. Myslím, že moc ne. Tu a tam se to může povést, ale myslím, že z dlouhodobého hlediska si Mercedes nadvládu pro letošní sezonu udrží,“ myslí si.

Velká cena Španělska, třetí závod během tří týdnů, se pojede v Barceloně v neděli 16. srpna.