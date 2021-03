Naruší někdo Hamiltonovu nadvládu? Rekordman formule 1 má v nové sezoně zdatného vyzyvatele

Max Verstappen v sobotní kvalifikaci potvrdil, že výsledky předsezonních testů nelhaly. Pilot Red Bullu totiž dokázal Lewis Hamiltona porazit téměř o čtyři desetiny sekundy. A sedminásobný šampion byl v cíli stručný.

„Byl strašně rychlý. Já do toho dal všechno, ale nestačilo to,“ utrousil Hamilton.

Přesto start z druhého místa není pro Hamiltona žádná tragédie. Nicméně pověstná dominance Mercedesu z posledních sezon jakoby se v Bahrajnu přece jen trochu vytratila. Podle závodníka a motoristického experta Radiožurnálu Jakuba Knolla se ale dá čekat, že se bude německý tým zlepšovat.

„Je to tým, který má obrovské finanční i lidské zdroje, takže dokážou velmi dobře zareagovat na všemožné problémy a stahovat ztrátu. Stále vidím Mercedes jako nejsilnější tým pro letošní sezonu, i když momentálně na Red Bull něco ztrácí,“ myslí si Knoll.

Tohoto náskoku bude chtít Max Verstappen využít. Pokud by se mu v úvodu sezony dařilo dojíždět před Mercedesem, mohl by Hamiltona dostat pod tlak a třeba pak i bojovat o celkové prvenství.

To by pro řadu fanoušků byla po několika letech jisté monotónní dominance britského šampiona příjemná změna. Kromě toho se letos dají očekávat atraktivní souboje týmů ze středu pole.

„Red Bull a Mercedes odskočí, ale za nimi to může být hodně vyrovnané. Střed pole bude od třetího do dejme tomu sedmého místa hodně rozšířen. Z tohoto pohledu by sezona mohla být hodně zajímavá,“ říká Knoll.

Zajímavé bude také sledovat návraty slavných jmen - Micka Schumachera a také Fernanda Alonsa. První závod sezony začne v Bahrajnu v neděli v 17.00.