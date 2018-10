Začátek slavné rivality. Před 30 lety získal Ayrton Senna první titul mistra světa ve Formuli 1

„Myslím, že jejich souboj byl pro Formuli 1 velkým kořením, protože tehdy měl McLaren nad ostatními velkou výkonnostní výhodu a právě jejich souboj dával Formuli 1 velkou šťávu,“ říká závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Souboje Senny s Prostem hned dva roky po sobě gradovaly vzájemnou kolizí, vždy v závodě, kdy se rozhodovalo o titulu. Na okruhu si nic nedarovali a jejich vztah nebyl ideální ani mimo trať.

„Jednou jsem ho pozval k sobě domů, když jsme byli na společné akci v Ženevě. A on vůbec nemluvil, neřekl ani slovo. Později jsem se bavil s naším společným známým, který mi řekl: ‚On prostě nechtěl aby z vás byli přátelé. On s tebou musí bojovat.‘ Já to nakonec pochopil, ale tak to v životě bývá, že některé věci pochopíte až později,“ vzpomínal letos na svůj vztah se Sennou Alain Prost v oficiálním podcastu Formule 1.

Na přelomu 80. a 90. let vyhrávali tito piloti v podstatě vše.

„Ze sportovního hlediska to bylo dobré, pro mě osobně to ale bylo moc složité, protože Ayrtona podporovala média i lidé obecně. Ale nakonec jsme se zapsali do historie. Naše éra byla tak výjimečná, že neuplyne den, aniž by se mě na ni někdo nezeptal,“ říká Alan Prost.

Podle něj se vztahy obou jezdců zlepšily po tom, co Francouz ukončil kariéru. Dokazuje to mimo jiné rádiová komunikace Senny v Imole, pár dní před tím, než měl brazilský jezdec smrtelnou nehodu v závodě.

„Ráno jsme se připravovali na komentování přenosu a já koukám na rádiovou komunikaci Ayrtona, a první věc co řekne, není o stavu auta nebo o převodovce. Místo toho slyším: ‚V první řadě chci pozdravit Alaina. Alaine, chybíš mi,‘“ vzpomíná Prost.

Na rivalitu Prosta a Senny navázali v budoucnu i další piloti. Naposledy před pár lety Lewis Hamilton a Nico Rosberg, kteří spolu nemilosrdně bojovali v barvách týmu Mercedes.