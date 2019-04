Jezdce formule 1 čeká závod v Baku. ‚Kratší vůz tam bude výhoda pro Red Bull,‘ říká expert Král

Mistrovství světa formule 1 pokračuje o víkendu Velkou cenou Ázerbájdžánu. Na městském okruhu v Baku se pojede teprve počtvrté v historii. S ohledem na minulé ročníky by fanoušci znovu mohli vidět dramatický závod. Praha 14:03 26. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Souboj Sebastiana Vettela ve Ferrari s Maxem Verstappenem ve voze Red Bullu | Foto: AAP/Julian Smith | Zdroj: Reuters

Každý ročník Velké ceny Ázerbájdžánu vyhrál zatím jiný pilot. V závodech se navíc fanoušci dočkali mnoha dramatických až bizarních situací.

Loni to byla velká kolize tehdejších týmových kolegů Verstappena a Ricciarda. V roce 2017 jsme zase viděli, jak Sebastian Vettel svým vozem cíleně najel do monopostu Lewise Hamiltona.

V Baku se prostě fanoušci nenudí. Hlavně proto, že jde o velmi specifický městský okruh. „Jsou tam velmi dlouhé rovinky, což pomáhá jak předjíždění, tak dosahování vysokých rychlostí. Před třemi lety tam byl dokonce zajetý absolutní rychlostní rekord formule 1. Může to být tedy zajímavější než na jiných městských okruzích,“ popisuje trať závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Specifičnost okruhu ale nezaručuje, že by o víkendu měl vyhrát někdo jiný než pilot z Mercedesu či Ferrari. Německá stáj, která ovládla první tři závody této sezony, je favoritem. Italský tým by se ale v Baku mohl zvednout. Myslí si to závodník Josef Král: „Přijde mi, že jejich největší problém, a teď myslím Ferrari, byl právě aerodynamický přítlak, který nebyl dostatečně silný, a kvůli tomu ztráceli v zatáčkách. Kdežto právě v Baku je trať, na které tento aerodynamický přítlak nepotřebují. Obrovskou výhodu jim poskytuje také pohonná jednotka italské stáje.“

Ferrari navíc v Ázerbajdžánu využije první aktualizace svého letošního vozu, takže by mělo být minimálně na stejné úrovni jako Mercedes. O vítězství by ale teoreticky mohl zabojovat také Red Bull, a to díky své délce.

„Fakt, že je auto kratší, bude velká výhoda především ve druhé pasáži trati, která je technická. Tam potřebujete vůz co nejkratší, aby reagovalo co nejlépe. A to bude výhoda Red Bullu,“ vysvětluje Josef Král.

První trénink před nedělním závodem museli pořadatelé kvůli uvolněnému kanálu zrušit. Ve vysoké rychlosti do něj vrazil jezdec Williamsu George Russell a kusy jeho formule byly rozeseté po trati.

Velká cena Ázerbájdžánu odstartuje již tuto neděli deset minut po 14. hodině.