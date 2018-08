Ochranná ‚svatozář‘ se loni pilotům formule 1 nelíbila, teď jednomu možná zachránila život

O Halo neboli „svatozáři“ nad hlavou moc ve formuli 1 loni nestáli, ochrana tradičně otevřených kokpitů prý měla ubrat závodům na atraktivitě. Nový systém ale teď nejspíš zachránil jednomu z jezdců život. Po nedělní Velké ceně Belgie se vyplatil Charlesu Leclercovi. Monačanův kryt totiž odrazil letící vůz Španěla Fernanda Alonsa. Spa/Belgie 12:25 28. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kolize v nedělním závodu v Belgii. Letící vůz Fernanda Alonsa a pod ním Charles Leclerc. | Foto: Francois Lenoir | Zdroj: Reuters

I kvůli takovým chvílím, kdy do vzduchu vymrštěná formule dopadne shora na druhou, Mezinárodní automobilová federace FIA systém Halo týmům nakázala. Devíti nesouhlasícím stájím z deseti navzdory.

„Federace si nakonec prosadila svou a myslím, že to bylo především z toho důvodu, že se obávala možných právních sporů právě v případě, kdy by se stala nějaká nehoda, protože by byl argument proti FIA, že neudělali dost pro to, aby se těmto zraněním či smrtelným úrazům předcházelo,“ říká Radiožurnálu expert na formuli 1 Jakub Knoll.

Charles Leclerc po závodě mluvil o štěstí, že ho Alonsův monopost nezranil. A oddechnout si mohl i díky neštěstí jeho kolegy a kamaráda Julese Bianchiho.

„Nástupu systému Halo pomohla i smrtelná nehoda Julese Bianchiho v Japonsku v roce 2014, při které narazil francouzský jezdec hlavou do cizího stojícího předmětu. Od té chvíle se o tom hodně diskutovalo a urychlil se proces přijetí,“ přibližuje Knoll.

Proti němu loni byl například velikán formule 1 - trojnásobný mistr světa Nikki Lauda. Ocelový skelet podle něj nebyl dostatečně otestovaný a jako další se přidával i komu, že diváky baví, když mohou do kokpitů vidět. Nakonec nový systém nepotřeboval ani sezonu k tomu, aby se mu dostalo zadostiučinění.

Ochranu Halo vychvalovali na twitteru Jean Todt, prezident FIA nebo bývalí jezdci Nico Rosberg a Felipe Massa. Právě Massovi nejlepší období kariéry ukončila letící uvolněná pružina z jiného vozu na okruhu, které tehdy čelila jen Brazilcova helma.