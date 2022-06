Putin je prvotřídní člověk, stále bych za něj schytal kulku, řekl bývalý šéf formule 1 Ecclestone

Bývalý majitel formule 1 a legenda motosportu Bernie Ecclestone se v rozhovoru pro britskou televizi ITV zastal ruského prezidenta Vladimíra Putina. Podle slov jednadevadesátiletého Ecclestonea Putin nechtěl na Ukrajině vyvolat válku, o ukrajinském prezidentovi Volodymyru Zelenském dále řekl, že se snaží držet své role komika. Na jeho prohlášení už reagovalo vedení formule 1 i britské ministerstva zahraničních věcí. Londýn 16:33 30. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý šéf formule 1 Bernie Ecclestone | Foto: Alison Williams | Zdroj: Reuters

Ecclestone s Putinem navázal bližší vztah při plánování Velké ceny Ruska, která se poprvé v Soči jela v roce 2014. Od té doby je s ruským prezidentem v pravidelném kontaktu, v roce 2016 ho označil za „člověka, který by měl řídit Evropu“, v roce 2019 řekl, že by za něj „klidně schytal kulku“.

Další kontroverzní prohlášení přidal podnikatel ve čtvrtečním rozhovoru pro pořad Good Morning Britain na britské televizi ITV.

„Stále bych za něj schytal kulku. Je to prvotřídní člověk. Věří, že to, co dělá, je to nejlepší pro ruský lid. Stejně jako mnoho podnikatelů ale čas od času chybuje. Když uděláte chybu, děláte maximum, abyste ji napravili,“ řekl Ecclestone o Putinovi, který v únoru vyvolal vojenským vpádem na Ukrajinu válku.

„Prezident Ukrajiny (Volodymyr Zelenskyj) býval komikem a z mého pohledu se snaží této profese stále držet. Kdyby nad věcmi trochu popřemýšlel, určitě by udělal více pro to, aby s panem Putinem jednal. Putin je rozumný člověk, vyslechl by ho a něco se situací určitě udělal,“ prohlásil bývalý závodník.

Válka na Ukrajině si od svého vypuknutí vyžádala minimálně 47 tisíc mrtvých a alespoň 15 milionů lidí kvůli ní bylo nuceno opustit své domovy. Ecclestone tyto následky označil za neúmyslné.

„Dá se to nazvat invazí, ale nebylo to zamýšleno jako válka. Kdyby Ukrajina chtěla, mohla udělat více, aby se z této situace dostala,“ prohlásil.

Rozhovor s Berniem Ecclestonem na stanici ITV

Jednadevadesátiletý podnikatel podle informací BBC Sport stále působí jako konzultant Muhammada bin Sulajima, prezidenta Mezinárodní automobilové federace FIA, pod kterou spadá i série formule 1. Mluvčí FIA tyto informace dementoval. Formule 1, v jejímž čele Ecclestone skončil v roce 2017, se od slov svého bývalého šéfa o situaci na Ukrajině distancovala.

„Výroky Bernieho Ecclestonea jsou jeho osobními názory, které jsou v jasném rozporu s moderními hodnotami našeho sportu,“ stojí ve vyjádření formule 1.

Vedení nejprestižnějšího automobilového sportu v minulosti reagovalo na invazi na Ukrajinu tvrdě. Zbavila se ruských sponzorů, zakázala závodit ruským pilotům a vyškrtla ze svého programu Grand Prix v Soči. „Nejsem si jistý, že bych udělal to samé. Ruští sportovci by neměli být trestaní za něco, na čemž se nijak nepodíleli,“ okomentoval to Ecclestone.

Na situaci reagovala ve vysílání ITV i britská ministryně zahraničních věcí Liz Trussová.

„Tyto výroky jsou naprosto neuvěřitelné. Obhajují člověka, který rozpoutal strašlivou válku, jejíž důsledkem je systematické znásilňování žen a bombardování obchodních center s civilisty,“ řekla Trussová.