Co bude s Alonsem? Mohl by se objevit v šampionátu IndyCar, vyloučen není ani návrat do formule 1

V roce 2006 získal Fernando s Renaultem druhý titul mistra světa formule 1. I přes velký talent se mu ale v následujících letech nepodařilo přidat další a španělský pilot teď oznámil, že po letošní sezoně skončí.

„Alonso z formule 1 odchází především kvůli tomu, že je frustrovaný z výsledků, kterých v posledních letech dosahuje. Na vítězství čeká už pět let a především poslední čtyři roky s McLarenem byly velmi protrápené. Nedostal k dispozici techniku, kterou by potřeboval,“ vysvětluje možné důvody Alonsova odchodu automobilový závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Španělský pilot ale moc možností neměl. Pokud by chtěl ve formuli 1 uspět, potřeboval by do silného týmu, jenže z Ferrari v roce 2014 neodcházel v dobrém, v Mercedesu je Lewis Hamilton, se kterým měl v době, kdy byli týmoví kolegové, časté konflikty a Red Bull ho jednoduše do týmu nechce. Mimo formuli 1 ale být úspěšný může.

„Alonso by se v roce 2019 mohl objevit v americkém šampionátu IndyCar, jehož stabilní součástí je i závod Indianapolis 500, který si už Alonso v roce 2017 vyzkoušel,“ říká Knoll.

Pro Alonsa je závod Indianapolis 500 velkým lákadlem, protože kdyby se mu ho podařilo vyhrát, stal by se po Grahamu Hillovi druhým pilotem v historii, který získal motoristickou trojkorunu - vítězství ve formuli 1 v Monaku a triumfy v závodě 24 hodin Le Mans a právě v Indianapolis.

Zároveň vůbec není jisté, že se Alonso s formulí 1 rozloučil definitivně, i když v sedmatřiceti letech už není nejmladší.

„Pro rok 2020 není vyloučen Alonsův návrat. Například v případě, že by se McLaren zmátořil a opět byl schopen bojovat o přední příčky,“ domnívá se Jakub Knoll.

Alonsovým nástupcem by měl být Carlos Sainz

Odcházejícího Alonsa by měl od příští sezony v McLarenu nahradit jeho krajan Carlos Sainz mladší. Třiadvacetiletého jezdce by měla podle ESPN anglická stáj představit ještě tento týden a podepsat s ním dvouletou smlouvu.

McLaren už údajně dříve vyjednával s Australanem Danielem Ricciardem z Red Bullu, ten dal ale nečekaně přednost Renaultu.

Do McLarenu by tak měl přijít druhý žhavý kandidát. Syn bývalého mistra světa v rallye Carlose Sainze staršího letos jezdí za Renault, přičemž pod smlouvou je v Red Bullu, v jehož sesterské stáji Toro Rosso závodil do loňského října. Poslední čtyři Grand Prix minulé sezony už absolvoval v Renaultu.

Madridský rodák Sainz jezdí mistrovství světa formule 1 od roku 2015. Na umístění na stupních vítězů ještě čeká, jeho nejlepším výsledkem je čtvrtá pozice z loňské Velké ceny Singapuru. Letos byl pátý v Ázerbájdžánu.