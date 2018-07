Nahradí Leclerc ve Ferrari Räikkönena? ‚Nemusí nikam spěchat,‘ myslí si Vettel

Pilot formule 1 Kimi Räikkönen patří i v osmatřiceti letech stále k nejlepším jezdcům letošní sezony. Mistru světa z roku 2007 ale letos končí u Ferrari smlouva a nabízí se tak otázka, jestli mu ji italská stáj prodlouží i pro další rok. Hockenheim / Německo 9:14 25. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kimi Räikkönen ze stáje Ferrari | Zdroj: Reuters

V posledních čtyřech závodech dokázal Kimi Raikkonen vždy vybojovat podiové umístění. Podle automobilového závodníka a experta Radiožurnálu Jakuba Knolla prožívá finský pilot nejlepší sezonu od návratu do Ferrari v roce 2014.

„Sbírá pravidelně pódia, drží se v první trojce hodnocení jezdců, takže z tohoto pohledu s ním musejí být ve Ferrari spokojení. Navíc dokáže být velmi ochotným týmovým hráčem, což se týká například pomoci Vettelovi na trati,“ říká.

I přes dobré výkony by ale Räikkönen nemusel v příští sezoně ve Ferrari pokračovat. Jeho místo by teoreticky mohl obsadit mladý talent Charles Leclerc, který momentálně jezdí pro Sauber.

„Myslím, že u Leclerca je příslib, že by mohl být rychlejší než Räikkönen, ale na druhou stranu není vůbec jisté, jestli by to bylo pro Ferrari lepší, pokud by třeba Leclerc začal Vettelovi moc šlapat na paty,“ myslí si Jakub Knoll.

Sebastian Vettel by dle svých slov neměl problém ani s jednou variantou, ale Räikkönen mu jako týmový kolega vyhovuje.

„Mám Kimiho rád a když s ním budu jezdit i v příštím roce, budu spokojený. Ale o tomhle já nerozhoduji. Leclerc má před sebou skvělou kariéru. Je to skvělý kluk, který jezdí rychle. Ale je mladý a má všechno před sebou, takže nemusí nikam spěchat,“ vyprávěl čtyřnásobný mistr světa před dvěma týdny na tiskové konferenci.

I kdyby měl Vettel v příští sezoně nového týmového kolegu, nemuselo by to nutně znamenat, že by „Iceman“, jak se Räikkönenovi přezdívá, ve Formuli 1 skončil.

„V posledních týdnech se začaly objevovat spekulace, že by mohl zamířit do Sauberu a i samotný šéf Sauberu to úplně nevyloučil,“ říká Jakub Knoll.

Pokud by se tento, fotbalovou hantýrkou řečeno přestup, zrealizoval, vrátil by se Kimi Räikkönen do stáje, kde v roce 2001 začínal.