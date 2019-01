Spojení Ferrari a jména Schumacher je zpátky. Michaelův syn Mick bude jezdit za juniorskou akademii

Michael Schumacher ve Ferrari získal pět z celkových sedmi titulů mistra světa. Jeho syn Mick zatím do formule 1 nemíří, bude jezdit v nižší sérii formule 2. Podle závodníka a experta Radiožurnálu Jakuba Knolla, je ale dobře, že se mladý pilot dostal právě do juniorského programu italské stáje.

„Pro celou formuli 1 je dobře, že se značky Ferrari a Schumacher daly opět dohromady. I když to pro Micka Schumachera neznamená, že by se v nejbližší době měl stát ve Ferrari jezdcem formule 1, tak je to začátek cesty, která tak jednou může vyvrcholit,“ myslí si Knoll.

I když bude závodit ve formuli 2, podle Jakuba Knolla by se Mick Schumacher do monopostu Ferrari měl dostat už v letošní sezoně, a to během oficálního testování. Podle komentátora Tomáše Richtra by se mladý jezdec mohl v kokpitu monopostu F1 objevit dokonce i během závodních víkendů.

„Přiznám se, že bych taky očekával, že Micka Schumachera posadí do nějakého pátečního tréninku, což je první trénink víkendu, kde se obvykle zkouší nováčci. Ferrari to obvykle nedělá, ale myslím, že by se mohl dohodnout třeba se spřátelenými týmy, ať už je to Sauber nebo americký tým Haas,“ říká Richter.

Spojení s Ferrari by pro Micka mohlo znamenat větší tlak, ale podle Jakuba Knolla to nebude tak vážné. Mladý pilot je totiž pod drobnohledem kvůli svému příjmení celý život. Ze vstupu do mládežnické akademie je nadšený, řekl to během víkendové exibice Závod šampionů.

„Jsem nesmírně hrdý na to, že budu spolupracovat s Ferrari, které má tak slavnou historii. Obzvlášť díky tomu, co tam dokázal můj táta. V akademii Ferrari jsem spokojený a doufám, že se mi v v budoucnu bude dařit,“ říká Mick Schumacher, který by se do formule 1 mohl dostat třeba už v roce 2020.