Předčasný konec Vettela u Ferrari? ‚Ostuda, kdybychom něco takového udělali,‘ řekl šéf stáje

Šéf Ferrari Mattia Binotto kategoricky popřel spekulace, že se tým formule 1 chystá propustit Sebastiana Vettela ještě před skončením sezony. Přestože od příštího roku už italská stáj s německým pilotem nepočítá, stále si jeho schopností cení a považuje ho za součást rodiny Ferrari. Barcelona 11:26 16. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německý pilot Ferrari Sebastian Vettel | Foto: Lisi Niesner | Zdroj: Reuters

„Byla by ostuda, kdybychom něco takového udělali,“ řekl Binotto před Velkou cenou Španělska v rozhovoru pro Bild am Sonntag. „Sebastian je součást naší rodiny. Bez ohledu na rozhodnutí, které jsme přijali pro budoucnost, patří do rodiny Ferrari,“ dodal.

Hamilton si mne ruce na čtvrtý triumf, do Velké ceny Španělska F1 odstartuje z první řady Číst článek

Podle padesátiletého funkcionáře si Ferrari třiatřicetiletého Vettela považuje nejen jako pilota, ale i jako člověka. „Je to skvělý jezdec, pořád je rychlý. Proto bychom takové rozhodnutí nikdy nepřijali,“ uvedl.

Vettela v poslední době v týmu zastínil o 11 let mladší Charles Leclerc, Binotto ale odmítl spekulace, že by někdo německého pilota sabotoval.

„To je naprostý nesmysl. Sebastiana a jeho talent potřebujeme. Potřebujeme ho pro náš úspěch. Abychom získali co nejvíc bodů do Poháru konstruktérů, potřebujeme dva úspěšné jezdce,“ konstatoval Binotto.

Italská stáj v květnu ještě před startem aktuální koronavirem ovlivněné sezony informovala o tom, že se s čtyřnásobným mistrem světa Vettelem nedohodla na nové smlouvě. Německý pilot tak u Ferrari po šesti letech skončí.