Jezdcům Ferrari pomáhá na startu ‚zázračné tlačítko‘, jeho přesnou funkci italská stáj tají

Známe to z televizních přenosů - hráči při pauze hážou přes objektivy ručník, aby se do světa nedostaly taktické poznámky jejich trenéra. A podobně si teď počínají i mechanici Ferrari ve formuli 1. Před startem závodů zakrývají kameru kokpitu chladícími vaky a nahrávají tak spekulacím lídra šampionátu Lewise Hamiltona, podle kterého Ferrari pomáhá pár utajených triků na autě. Spa/Belgie 7:47 1. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sebastian Vettel. | Foto: Matthew Childs | Zdroj: Reuters

Hned v cíli po nedělní Velké ceně Belgie Lewis Hamilton připustil, že se Sebastianem Vettelem prohrál i kvůli novinkám na rudém monopostu. Mezi ty by mohlo patřit také tlačítko na volantu Ferrari, na které míří právě zakrytá kamera.

K čemu přesně slouží, odborníci zatím jen odhadují. Podle experta na formuli 1 Jakuba Knolla se zatajovaným systémem dají vysvětit lepší starty italských vozů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jezdcům Ferrari pomáhá na startu ‚zázračné tlačítko‘

„Jezdci Ferrari v letošní sezoně startují lépe než piloti Mrcedesu a může to být právě i díky tomuto tlačítku, které jak Sebastian Vettel, tak Kimi Räikkönen používají. Těžko říct, co přesně to tlačítko dělá, ale může to například souviset s nastavení spojky nebo může spouštět nějaký speciální režim motoru pro startovní proceduru. Nic z toho navíc nemusí být nelegální, protože týmy mají v tomhle ohledu určitou volnost. I tak to ale budí pozornost,“ říká Knoll Radiožurnálu.

Technici Ferrari přitom dělají všechno možné, aby tomu tak nebylo. Mezinárodní automobilová federace (FIA) jejich manévry už několikrát zkoumala zblízka, soupeři aby hledali v mimikrách.

Ochranná ‚svatozář‘ se loni pilotům formule 1 nelíbila, teď jednomu možná zachránila život Číst článek

„To tlačítko je poměrně nenápadné, protože má stejnou barvu jako celý volant a na první pohled je prakticky neviditelné. Možná to je záměr Ferrari, možná to je náhoda. Těžko se to takhle posuzuje,“ vysvětluje Jakub Knoll.

Snahy o revoluční řešení někdy dokážou rozhodnout i souboj o mistra světa. Před devíti lety díky aerodynamickému vylepšení dvojitým difuzorům slavil titul Jenson Button ze stáje Brown GP. Než se konkurence rozkoukala Button vyhrál šest z úvodních sedmi závodů.

Ferrari by teď naopak rádo vládlo posledním Velkým cenám ročníku. Před víkendovou italskou Monzou ztrácí Vettel na vedoucího Hamiltona s Mercedesem 17 bodů.