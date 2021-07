Hamilton byl v kvalifikaci na Silverstonu nejrychlejší a do sprintového závodu půjde z prvního místa

Úřadující mistr světa ovládl kvalifikaci, která se poprvé jela již v pátek. Na Velké ceně Velké Británie totiž platí nový formát, jehož hlavním tahákem je sobotní sprintový závod, ve kterém se jezdci utkají ve 100kilometrovém závodě bez nutnosti zastavovat v boxech. Do něj vyjede Hamilton z prvního místa.

Současný lídr mistrovství světa formule 1 Max Verstappen nenavázal na tři zisky pole position z posledních tří závodů. Ve třetím kvalifikačním kole mu k tomu chybělo 0,075 sekundy. Naopak Hamilton potvrdil, že Mercedesu se na Silverstonu daří, na britském okruhu získal pole position vždy z posledních devíti pokusů.

Za úspěchem hnalo sedminásobného mistra světa i plné hlediště, na tribuny slavného okruhu se dostalo až 90 000 diváků. „Cítit energii z tribun nám chybělo celý rok. Tento výsledek je pro všechny naše fanoušky, bez nich bych to dnes nedokázal,“ děkoval Hamilton.

„Bylo to velmi těsné, ale to nevadí. Je to zvláštní pocit, protože kvalifikace v tomto formátu nemusí tolik znamenat. Stále si myslím, že můžeme mít velmi dobrý závod,“ odkazoval Max Verstappen na fakt, že druhé místo může ještě zvrátit v sobotním sprintovém závodě.

V sobotní sprintové kvalifikaci Hamilton zaútočí na 101. pole position v kariéře a první od začátku května. Věří, že by mohl v domácím prostředí stáhnout ztrátu na Verstappena v čele pořadí MS. Vítěz sprintové kvalifikace dostane do šampionátu tři body, pilot na druhém místě získá dva a třetí nejlepší závodník obdrží jeden bod. Pilot Red Bullu Verstappen aktuálně dominuje v MS s náskokem 32 bodů.

Na anglickém okruhu se dařilo také Georgi Russellovi z Williamsu, který se dostal až do závěrečné fáze a začne v sobotu z osmé příčky. Mladý jezdec by podle médií mohl od příští sezony jezdit v Mercedesu právě po boku Hamiltona. První desítku uzavřel veterán Sebastian Vettel ze stáje Aston Martin.

Mimo první desítku se naopak dostal Fernando Alonso z Alpine či Pierre Gasly z AlphaTauri. Španělský dvojnásobný mistr světa dojel jedenáctý, Gasly bude o místo níže. Zklamání zažil i Gaslyho kolega Yuki Tsunoda, který skončil až šestnáctý. Hned za ním byl i Kimi Räikkönen z Alfy Romeo.

Program Velké ceny Velké Británie pokračuje v sobotu druhým tréninkem, na který v 17.30 naváže sprintová kvalifikace. Pořadí jezdců po 17 odjetých kolech okruhu Silverstone určí pořadí, ve kterém vyjedou do nedělního závodu.