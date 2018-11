Hamilton bude favoritem F1 i v příští sezoně. Verstappenovi mohou pomoci nové motory

Stejně jako loni Lewis Hamilton získal titul mistra světa dva závody před koncem sezony. Přitom do její půlky se o vedení v šampionátu přetahoval se Sebastianem Vettelem. Pak ale jakoby Ferrari ztratilo dech.

Mistr světa Hamilton vyhrál Velkou cenu Abu Zabí. Druhý skončil Vettel Číst článek

„Německý pilot se dostal do série nepovedených závodů, to byla voda na mlýn Hamiltonovi, který toho beze zbytku využil a nakonec si dojel pro poměrně jednoznačný titul,“ říká závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Dominance Hamiltona nemusí končit ani v další sezoně. Vzhledem k tomu, že se kromě změn v aerodynamice, které vozy trochu zpomalí, nechystá revoluce v pravidlech, dá se předpokládat, že bude opět rychlý.

A stále bude mít k ruce svého týmového kolegu Bottase v roli úslužné týmové dvojky.

„Bude zásadní, jak se bude dařit Ferrari, Sebastianu Vettelovi a jeho novému týmovému kolegovi Charlesi Leclercovi. Zajímavé také bude sledovat, jak si Red Bull poradí s novým dodavatelem motorů Honda, která nahradí Renault. Pokud budou pohonné jednotky pro Red Bull spolehlivé, může být kandidátem na titul i Max Verstappen,“ myslí si Jakub Knoll.

Comeback po osmi letech

Kromě soupeření nejrychlejších týmů - tedy Mercedesu, Ferrari a Redbullu se fanoušci formule jedna můžou těšit na to, jak si Kimi Räikkönen povede ve své mateřské stáji Sauber a také na návrat Roberta Kubici, který se do formule jedna vrací po osmi letech a hlavně poté, co při nehodě v rallye málem přišel o ruku.

„Jeho návrat je skvělá zpráva pro celý sport, ale těžko říct, jak si bude vést. Bude to nesmírně náročné, i zdravý Michael Schumacher měl problémy po návratu po třech letech, tohle je po osmi letech,“ říká Jakub Knoll.

Nová sezona, která začne v 17. března příštího roku v Austrálii, bude zajímavá i tím, že se hodně promíchají jezdci. Z 10 týmů zůstaly jezdecké dvojice stejné jen u dvou - Mercedesu a Haasu.

Pocta pro Alonsa

Hlavní postavou závodu v Abú Zabí byl navzdory vítězství Hamiltona Fernando Alonso. Pro Španěla to byla totiž poslední Velká cena v F1. Dvojnásobný mistr světa proto v cíli dělal s autem oslavné piruety, dočkal se velkého potlesku od publika. I když dojel až 11., stejně se zúčastnil rozhovorů, určených pro první tři jezdce.

„Jsem moc šťastný a cením si toho, co jsem dokázal. Závodil jsem za skvělé týmy. Ze severního Španělska jsem se přes motokáry dostal až do formule jedna a vyhrál dva tituly. To mě moc těší a jsem na to hrdý,“ prohlásil dojatý Fernando Alonso.

Last day of F1 season . Abu Dhabi Grand Prix.



Best drivers of this generation donut display



Fernando Alonso

Sebastian Vettel

Lewis Hamilton



pic.twitter.com/8lyOtS2450 — Maqhawe (@Gustav_Nd) 25 November 2018