Formule 1 se vrací do Turecka, nový asfalt zatím dělá jezdcům problémy. ‚Jako kluziště,‘ stěžuje si Hamilton

Během pátečních tréninků se jezdci často dostávali mimo ideální stopu a také mimo trať. Za nízkou přilnavost může podle závodníka a motoristického experta Radiožurnálu Jakuba Knolla nový asfalt.

„Je velmi hladký a kluzký. Bylo k vidění hodně chyb. Myslím, že by díky tomu mohla být letošní Velká cena Turecka hodně zajímavá. A to navzdory tomu, že se situace bude průběžně zlepšovat, protože tím, jak budou po okruhu kroužit, budou na povrch trati nanášet gumu z pneumatik. Tím se přilnavost zlepší,“ soudí pro Radiožurnál Knoll.

„Nemyslím si ale, že to bude tak velké zlepšení, aby vytvořilo normální podmínky,“ dodává Knoll.

I díky nezvyklým podmínkám se v pátečním tréninku na prvních místech průběžně objevovali i jiní piloti než ti z Mercedesu. Dařilo se Ferrari, a především Red Bullu. Naopak úřadující šampion Lewis Hamilton byl v trénincích patnáctý a čtvrtý.

Hamiltonova šance

„Je to tak skvělý okruh. Vážně nechápu, že tady někdo utratil miliony dolarů za nový povrch. Jasně, dlouho se tu nezávodilo, ale možná mohli ten starý asfalt jen pořádně očistit. Takhle to je ještě horší než v Portugalsku, kde byla ale nová trať. Působí to jako kluziště,“ prohlásil v pátek Hamilton, který po nedělním závodě může slavit zisk rekordního sedmého titulu mistra světa.

„Stačí mu k tomu nezaostat za týmovým kolegou Valtterim Bottasem o více než sedm bodů. To v praxi znamená, že Hamiltonovi může stačit i druhé místo v případě, že Bottas vyhraje, ale nezíská bonusový bod za nejrychlejší kolo,“ vysvětluje Knoll.

Nedělní závod začne nezvykle už dopoledne v 11.10 hodin. Kvalifikace je na programu v sobotu ve 13 hodin.

Tabulka ukazující, za jakých podmínek se už v neděli stane Lewis Hamilton posedmé světovým šampionem: