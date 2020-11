Nádherný okruh, zážitek, rozplývají se jezdci nad tratí v Imole. ‚Téměř se nedá předjíždět,‘ bojí se Hamilton

V Imole se Velká cena jede jen proto, že z kalendáře formule 1 kvůli pandemii koronaviru mnoho okruhů vypadlo. A jezdci možnost závodit na klasickém okruhu vítají, jako třeba Max Verstappen.

„Trať je fakt super, jezdit na ní je zážitek. Původně jsem si myslel, že bude pro náš typ vozů příliš úzká, ale je to v pohodě. Moc mě to tu baví a doufám, že to v neděli bude fajn závod,“ řekl nizozemský jezdec po sobotní kvalifikaci.

Jízdu na legendárním okruhu si užívali i další piloti, včetně šestinásobného mistra světa Lewise Hamiltona. Ten má ale k Imole jednu výhradu.

„Je trochu nešťastné, že i když okruh je to opravdu nádherný, tak jsem si dost jistý, že závod bude nudný. Můžete tu předjíždět na jedné delší rovince, která je ale dost úzká. A jak se dostaneme za první zatáčku, tak za sebou pojedeme ve vláčku. Jinde se přejíždět nedá,“ vyprávěl po kvalifikaci britský pilot Mercedesu.

Toho tak může mrzet, že do závodu vystartuje až z druhého místa. Pole position totiž získal jeho týmový kolega Valtteri Bottas. Podle motoristického experta Radiožurnálu Jakuba Knolla ale může být Velká cena v Imole dramatická.

„Letos se zatím ukázalo, že když se někde jelo poprvé, tak to většinou byl zajímavý závod. A to i na tratích, na kterých se to úplně nečekalo, například v Mugellu, což je trať s podobnou charakteristikou. Možná se to ukáže i tentokrát,“ myslí si Jakub Knoll.

Závod v Imole začne v neděli ve 13 hodin a 10 minut.