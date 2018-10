Pole position v Japonsku vyhrál Hamilton, Vettel skončil po zmatcích až devátý

Kvalifikaci na Velkou cenu formule 1 vyhrál vedoucí jezdec průběžného pořadí mistrovství světa Lewis Hamilton z Mercedesu. Jeho soupeř v boji o titul Sebastian Vettel byl až devátý, protože po taktické chybě Ferrari nestihl před blížícím se deštěm zajet dostatečně rychlý čas. Suzuka/Japonsko 9:59 6. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lewis Hamilton získal už 80. pole position v kariéře | Zdroj: Reuters

Ve Ferrari špatně odhadli situaci a do závěrečné části poslali Vettela i Kimiho Räikkönena na pneumatikách do mokra, přestože trať po předchozí přeháňce stihla uschnout. Oba piloti proto okamžitě zamířili do boxů pro nové gumy, což je připravilo o možnost zajet víc rychlých kol.

V závěru navíc začalo znovu pršet a Vettel už nestihl zajet relevantní čas, zatímco Räikkönenův výkon stačil pouze na čtvrté místo s téměř dvousekundovým odstupem za Hamiltonem. „Tohle není pozice, kterou bychom si zasloužili. Máme na víc než deváté místo, ale zítra je nový den. Nebude to sice snadné odstartovat až takhle zezadu, ale není to nemožné,“ řekl Vettel.

„Deváté místo bude pro Sebastiana velmi chmurný start,“ přidal šéf Mercedesu Toto Wolff. „Jasně, má rychlé auto, ale bude pro něj velmi těžké z takové pozice dohnat Lewise,“ řekl.

Druhé místo obsadil Hamiltonův týmový kolega Valtteri Bottas a nečekanou třetí příčku si připsal Max Verstappen z Red Bullu. "Třetí místo jsem nečekal. Za normálních okolností bychom se totiž snažili k Ferrari přiblížit, protože porazit je není snadné. Teď máme šanci bojovat o stupně vítězů," uvedl Verstappen.

Hamilton vybojoval jubilejní 80. pole position v kariéře a časem 1:27,760 porazil Bottase o tři desetiny, Verstappena už o více než sekundu. Díky chybě Ferrari má čtyřnásobný mistr světa velkou možnost udělat v nedělním závodě další výrazný krok k obhajobě titulu.

Hamilton zajel nejrychlejší čas hned při prvním pokusu, a i když před deštěm stihl zajet pro nové gumy, výkon už nevylepšil. „Rozhodnutí před poslední částí kvalifikace bylo jedno z nejtěžších, jaké jsem zažil. Ale tým to odhadl naprosto přesně,“ řekl Hamilton. „V každém týmu na tohle mají chytré lidi, ale co se týče správných rozhodnutí pod tlakem, tak v tom máme nejlepší tým na světě,“ prohlásil.

Vettel zaznamenal nejhorší umístění v kvalifikaci od loňské Velké ceny Malajsie, kde byl kvůli technickým potížím poslední a v závodě se nakonec dokázal zlepšit na čtvrtou příčku. To by však bylo pro čtyřnásobného šampiona tentokrát málo, protože pět závodů před koncem na druhém místě průběžného pořadí ztrácí na Hamiltona padesát bodů.