Garáže v Suzuce zůstaly zajištěné proti tajfunu. Jezdci F1 vyhlížejí dodatečnou kvalifikaci a nedělní závod

Se současnými monoposty formule 1 se ve velmi silném dešti prakticky nedá závodit. Může za to jejich konstrukce a také pneumatiky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Organizátoři Velké ceny Japonska formule 1 přesunuli sobotní program na neděli kvůli tajfunu Hagibis

„Pokud je na dráze hodně vody, tak je téměř nereálné řídit tyto vozy. Zrušení sobotního programu je tak správné rozhodnutí. A i když určitě byla nějaká šance, že by nakonec podmínky nemusely být tak špatné, tak to řešení je určitě lepší, protože se na to týmy můžou připravit a zároveň se například fanoušci nemusí bát, že na okruh dorazí zbytečně,“ vysvětluje závodník a motoristický expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Pokud to počasí dovolí, čeká piloty v neděli jak kvalifikace, tak i samotný závod. Případná chyba nebo technický problém v kvalifikaci by tak jezdce mohli velmi mrzet. „Týmy budou mít jen tři hodiny mezi kvalifikací a závodem, což je minimum času. To by mohlo někomu zkomplikovat účast ve Velké ceně,“ pokračuje Knoll.

V Suzuce se kvůli tajfunu se kompletně zruší třetí trénink, který se jezdí v den závodu, a ve kterém týmy obvykle sbírají velké množství dat o vozech. „Všichni mají stejné podmínky, není to tak, že by někdo měl najeto více. Navíc to týmy věděly dopředu, takže se na to mohly připravit už v pátek. Myslím si ale, že zda během těchto tréninků nakroužili více kol než obvykle, tak by to nemělo být nic zásadního, co by mělo ovlivnit výsledky.“

Kvalifikace na Velkou cenu Japonska je naplánovaná na třetí hodinu ráno českého času, závod se pak pojede deset minut po sedmé. Pokud by se kvůli počasí kvalifikace zrušila, startovalo by se podle výsledků druhého pátečního tréninku a v první řadě by stály jezdci Mercedesu Bottas s Hamiltonem.