Fanoušky a závodníky oblíbené, pro finanční důvody odmítané. Formule 1 se na část okruhů zřejmě nevrátí

Okruhy jako Mugello, Portimao nebo Imola se do šampionátu F1 dostaly kvůli pandemii koronaviru, která znemožnila pořádání závodů ve většině zemí mimo Evropu.

V Mugellu a Portimau se dokonce jelo poprvé v historii. V pozitivním slova smyslu se to podepsalo na závodech, které byly pro fanoušky atraktivnější.

„Fanoušci i závodníci upřednostňují spíše tratě takzvaně starého střihu, tedy tratě, které mají určitý charakter a jsou něčím specifické. A také neodpouštějí chyby. Moderní okruhy jsou si velmi podobné a nemají žádné charakteristické prvky,“ vysvětluje motoristický expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Závodění na nových okruzích si pochvalovali i jezdci. Třeba lídr seriálu Lewis Hamilton před týdnem v Portugalsku přiznal, že jet na tamní trati byla zábavná výzva.

„Je to fakt brutálně náročný okruh, protože jsou tu místa, kde kvůli sklonu nevidíte, kam jedete. Vnímáte akorát nebe, a to je pak hodně těžké určovat brzdné body. Celkově je to asi nejnáročnější trať, na které jsem kdy jel,“ popsal Hamilton.

Navzdory tomu, že výše zmíněné tratě pomohly k větší atraktivitě závodů, jejich návrat v nejbližších letech očekávat nedá.

„Jsou za tím především finanční důvody, takže si myslím, že od příští sezony budou kalendáře více normální. Maximálně se objeví nové destinace jako Vietnam či Saudská Arábie,“ říká Jakub Knoll.

Je tak pravděpodobné, že v Imole, kde od sobotní 14. hodiny začíná kvalifikace na nedělní závod, se tak zase formule jedna na několik let vyhne.