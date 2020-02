Atletika, basketbal i formule 1. Koronavirus ohrožuje Velkou cenu Číny, změna termínu není snadná

Epidemie koronaviru má vliv i na mnoho sportovních akcí. V Číně se už o rok odložilo halové mistrovství světa v atletice, zrušil se hongkonský maraton a třeba basketbalová olympijská kvalifikace žen se přesunula do jiné země. A v ohrožení je teď i Velká cena Číny formule 1. Šanghaj 13:21 4. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lewis Hamilton | Zdroj: Reuters

Zrušit nebo přeložit? Takovou otázku si momentálně klade Mezinárodní automobilová federace ohledně Velké ceny Číny formule 1. Tu, podobně jako jiné sportovní akce, ohrožuje současná epidemie koronaviru.

Před rokem v Číně vyhrál Lewis Hamilton, pro kterého to byl na okruhu v Šanghaji už šestý triumf. Šanci bojovat o sedmý možná ale britský pilot nedostane.

„Mezinárodní automobilová federace už zrušila březnový závod formule E, který se měl uskutečnit v Číně. A nejistá je i situace nad Velkou cenou formule 1, která je na programu 19. dubna. Otazník visí i nad Velkou cenou Vietnamu, která se jede 14 dní před závodem v Šanghaji,“ vysvětluje závodník a motoristický expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Vedení F1 a Mezinárodní automobilová federace můžou závod buďto zrušit nebo přesunout na jiný termín, ale to podle Jakuba Knolla není úplně jednoduché, především proto, že se v sezoně 2020 má jet rekordních 22 Velkých cen.

„To znamená, že je velmi malý prostor k přesunům. Řešením by mohla být rošáda s jiným závodem, mluvilo se například o tom, že by si Čína vyměnila v kalendáři termín s Ruskem, ale organizátoři Velké ceny Ruska to měli údajně odmítnout.“

Fanoušci by byli proti

Velká cena Ruska je naplánovaná na konec září, pro organizátory by taková výměna byla náročná z několika důvodů. Pokračuje komentátor závodů formule jedna Tomáš Richtr.

„Už dlouho dopředu se prodávají lístky, lidé si kupují hotely s předstihem. Tohle všechno by se muselo měnit z důvodů, které lidé nebudou akceptovat jako oprávněné,“ myslí si Richtr.

Ke zrušení závodu by ale ve formuli 1 nedošlo poprvé. V roce 2011 se kvůli politické situaci nejprve odložila a posléze zrušila Velká cena Bahrajnu. Potenciální finanční ztráta by se v případě Číny mohla pohybovat okolo desítek milionů dolarů.