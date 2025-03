Deštivý závod formule 1 v Austrálii vyhrál Norris před obhájcem titulu Verstappenem

Pětadvacetiletý Norris potvrdil po startu z pole position roli jednoho z hlavních favoritů a vybojoval páté vítězství v kariéře. Navázal na loňský triumf ze závěrečné Velké ceny Abú Zabí. Jeho týmový kolega Oscar Piastri, který se dlouho pohyboval na druhé příčce, doplatil ve 45. kole na smyk a skončil devátý. Hned za ním dojel při debutu ve Ferrari sedminásobný světový šampion Brit Lewis Hamilton.

Čtvrtou příčkou překvapil Thajec Alexander Albon z Williamsu, rovněž překvapivě pátý skončil Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Osmnáctiletý rodák z Boloni byl s Britem Oliverem Bearmanem jedním ze dvou nováčků, kteří závod dokončili. Isack Hadjar, Jack Doohan, Liam Lawson a Gabriel Bortoleto do cíle nedojeli.

První závod sezony odstartoval na mokré trati se čtvrthodinovým zpožděním. Na vině byla Hadjarova nehoda v zaváděcím kole.

Norris udržel po startu vedení, Verstappen se posunul na druhou příčku před Piastriho. Po Doohanově nehodě vyjel na trať safety car. Za ním dostal smyk také Carlos Sainz z Williamsu.

Po restartu udržel Norris vedení před Verstappenem. Úřadující mistr světa ale začal ztrácet a o druhou příčku přišel. V 17. kole chyboval a dostal se před něj Piastri. Třiadvacetiletý rodák z Melbourne, který se mohl stát prvním domácím vítězem australské Grand Prix od roku 1985, se začal dotahovat také na vedoucího Norrise. Od týmu ale dostal pokyn, aby držel pozici.

Důležitý moment přišel ve 45. kole. V Melbourne začalo znovu pršet a oba mclareny vyjely na tvrdých gumách mimo trať. Norris se vrátil zpět a zastavil pro pneumatiky na přechodné podmínky. Piastri ale uvízl na mokrém trávníku a výrazně se propadl. Po nehodě Lawsona z Red Bullu vyjel na trať opět zpomalovací vůz.

Na pozdější zastávku v boxech doplatili piloti Ferrari, kteří klesli pořadím. V závěru se na vedoucího Norrise dotáhl Verstappen. Přestože se Nizozemec přiblížil na rozdíl jediné sekundy, Norris ho k většímu útoku nepustil.

Mistrovství světa F1 bude pokračovat příští týden Velkou cenou Číny.

