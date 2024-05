Norris vyhrál Velkou cenu Miami před suverénním Verstappenem. Vítězství vybojoval poprvé v kariéře

Velkou cenu Miami formule 1 vyhrál nečekaně Lando Norris z McLarenu a zaznamenal první triumf v kariéře. Čtyřiadvacetiletý Brit zdolal o více než sedm sekund úřadujícího šampiona Maxe Verstappena z Red Bullu, třetí dojel Charles Leclerc z Ferrari. Trojnásobný mistr světa Verstappen nenavázal v Miami na předchozí dva triumfy, přesto zvýšil vedení v seriálu na 35 bodů před dnes pátým Sergiem Pérezem. Miami 7:11 6. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský pilot stáje McLaren Lando Norris slaví první vítězství ve Velké ceně Formule 1 | Foto: Peter Casey | Zdroj: USA TODAY Sports via Reuters Connect

Z páté příčky startující Norris vybojoval premiérový triumf při 110. startu v mistrovství světa. Dosud měl na kontě 15 pódiových umístění. Norrisovi pomohla pozdější zastávka v boxech a nehoda Kevina Magnussena a Logana Sargeanta ve 28. kole. Po ní využil výjezdu safety caru k výměně pneumatik a udržel se v čele až do konce.

„Všechny vás miluju. Díky moc,“ radoval se po dojezdu ve vysílačce Norris. Tým McLaren slavil triumf v F1 po téměř třech letech. Naposledy zvítězil v roce 2021 Daniel Ricciardo ve Velké ceně Itálie.

Po dojezdu si Norris vychutnal i oslavy. „Už bylo na čase. Byl to úžasný závod. Trvalo to dlouho, ale konečně se mi to podařilo. Jsem šťastný za celý tým. Byl to dlouhý den a těžký závod, ale konečně jsem na špici, takže jsem na vrcholu blaha,“ řekl před televizními kamerami Norris.

„Už v pátek jsem věděl, že máme dobré tempo. Bylo tam jen pár chyb, ale dnes jsme to složili vše dohromady a dali dohromady perfektní strategii. Všechno se to vyplatilo. Musím poděkovat všem v McLarenu a samozřejmě také rodičům,“ doplnil britský jezdec.

Šestadvacetiletý Verstappen nezopakoval v Miami předchozí triumfy z tréninku, sprintové kvalifikace, samostatně bodovaného sprintu a kvalifikace. Nevyhrál druhý z šesti letošních závodů, předtím neuspěl ještě v Austrálii, kde odstoupil kvůli technickým potížím.

Verstappen poprvé sesazen

„Občas vyhrajete, občas prohrajete. Na to jsme zvyklí. Dneska to bylo ošemetné, ty střední pneumatiky mi nepřišly kdovíjak fantastické. Jakmile jsme zastavili v boxech a slyšel jsem, jaké časy na kolo zajíždějí McLareny, pomyslel jsem si: Wow, ti jsou rychlí,“ řekl Verstappen. „Lando dneska letěl. Jsem za něj rád. Čekal na to dlouho, ale jsem si jistý, že to nebylo jeho poslední vítězství. Dnes si to zasloužil,“ podotkl rodák z Hasseltu.

Verstappen, kterého během víkendu podpořil v zázemí i zpěvák Ed Sheeran, udržel po startu vedení. Na třetí místo za Leclerca se posunul Oscar Piastri z McLarenu, Sergio Pérez spadl na pátou příčku. Australan Piastri měl výborné tempo a ve čtvrtém kole předjel i Leclerca.

Ve 22. kole lídr Verstappen chyboval, vyjel mimo trať a sestřelil jeden z patníků. Vedení závodu na okamžik zavedlo režim virtuálního safety caru. O dvě kola později pilot Red Bullu zajel pro nové pneumatiky, později ho následovali také Piastri a Sainz. Do čela se tak dostal Norris.

Klíčový moment přišel ve 28. kole, kdy havarovali Magnussen se Sargeantem a na trať vyjel zpomalovací vůz. Norris stihl zastávku v boxech a zůstal v čele před Verstappenem a Leclercem.

Rodák z Bristolu udržel vedení i po restartu a na čerstvějších pneumatikách se Verstappenovi vzdaloval. Nizozemec si navíc stěžoval na horší ovladatelnost vozu.

Sedmnáct kol před koncem přišel o dobrý výsledek Piastri. Třiadvacetiletý Australan si po souboji se Sainzem poškodil přední křídlo, dostali se před něj i Pérez s Hamiltonem a musel zajet do boxů. Nakonec dokončil třináctý.

Mistrovství světa pokračuje za dva týdny Velkou cenou Emilie Romagny.