Formule 1 má prázdniny. Během pauzy se řeší přestupy pilotů a nahánění nedostižného Mercedesu

Piloti formule 1 mají téměř měsíc volno. Poslední závod odjeli v Maďarsku 4. srpna a další je čeká až 1. září v Belgii. Co se během tak dlouhé přestávky v královské motoristické disciplíně děje? Spa (Belgie) 9:22 11. srpna 2019

Většina pilotů využívá pauzy k tomu, aby trávili čas s rodinami nebo odjíždí na dovolenou. Ne každý si ale tento měsíc může užít naplno. Během letní pauzy se totiž začíná nejvíce řešit, kdo kde pojede v příští sezoně. I když to letos na přestupovém trhu formule 1 nebude nijak divoké, pár adeptů na změnu sedačky najdeme.

Jedním z nich je překvapivě Fin Valtteri Bottas z Mercedesu, který v úvodu sezony dokázal porážet i svého týmového kolegu Lewise Hamiltona. Poslední závody se mu ale moc nepodařily, získal v nich jen čtyři body a jeho pozice v týmu není tak silná.

„Na jeho místo se tlačí Esteban Ocon, což je mladý francouzský závodník, který je stále pod smlouvou Mercedesu. Navzdory tomu, že v letošní sezoně nezávodí. I samotný šéf týmu Toto Wolff přiznal, že sám neví, jak tuto situaci rozsekne. Jestli vsadí na zkušeného Bottase, nebo mladšího Ocona. Finský jezdec je nyní určitě pod velkým tlakem,“ vysvětluje závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

V podobné situaci jako Bottas je také Pierre Gasly z Red Bullu, který navzdory tomu, že má k dispozici silné auto, tak místo aby bojoval o umístění na podiu, svádí spíše souboje s týmy ze středu pole a na kolegu Maxe Verstappena ztrácí v polovině sezony už 118 bodů.

Má Ferrari šanci dohnat Mercedes?

Bylo by velké překvapení, kdyby začali piloti italské stáje Sebastian Vettel a Charles Leclerc najednou v druhé půli sezony vyhrávat jeden závod za druhým. Ono by se sice během volného měsíce – navíc s rozpočtem, jaký má Ferrari – dalo zapracovat na vývoji vozu, ale to není tak jednoduché.

„Během přestávky týmy sice budou své monoposty vyvíjet, je to ale dost omezené, protože se nedá testovat. Každý tým si navíc bude muset odbýt čtrnáctidenní pauzu absolutního klidu. Z tohoto pohledu jsou možnosti na zlepšení poměrně omezeny,“ vysvětluje Knoll.

Teoreticky by tak Mercedes mohl spíše ohrožovat Red Bull, především Max Verstappen, který dva z posledních čtyř závodů vyhrál a jednou byl druhý.