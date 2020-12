Sedmnáct závodů, překonané rekordy a opět vítězný Hamilton. Taková byla letošní sezona formule 1

Hamilton si mistrovský titul zajistil v půlce listopadu v Turecku. Sedmým triumfem navíc vyrovnal letitý rekord legendárního Michaela Schumachera.

Sedmnáct závodů navzdory koronavirové pandemii, vyrovnané i překonané rekordy a opět vítězný Lewis Hamilton. Letošní sezonu formule jedna zakončila nedělní Velká cena Abú Zabí

„Pamatuju se, že jsem za Michaela závodil v počítačové hře. Je neuvěřitelné, jakým způsobem dokázal dominovat takovou dobu závod co závod, víkend co víkend. Nečekal jsem, že se k jeho rekordům někdo někdy přiblíží. Je to pro mě velká pocta,“ prohlásil dojatý Hamilton v létě v Německu, kde Schumachera překonal v počtu kariérních vítězství.

Od té doby jich ještě několik přidal a v tomto ohledu je nejúspěšnějším jezdcem historie. „Dokáže se pořád zlepšovat. Tahle sezona byla jenom krásným důkazem toho, že to dokáže posunout ještě dál. Pandemie, nepandemie, přišlo mi to, jako kdyby mu to paradoxně i pomohlo, protože se mohl mnohem víc soustředit čistě na závodění, vynechal všechny ostatní aktivity. Téměř mi to přijde, že to byla nejsilnější sezona, jakou kdy v kariéře měl,“ říká pilot a vítěz jednoho závodu dnešní formule 2 Josef Král.

Hamiltona při jeho dominanci tak ani nemuselo příliš mrzet, že kvůli pozitivnímu testu na covid musel v prosinci vynechat jednu grand prix. Pochvalu si ale kromě britského šampiona zaslouží i organizátoři. V době, kdy se jak na běžícím páse sportovní akce rušily, dokázali uspořádat celkem 17 velkých cen.

„Navzdory dominanci týmu Mercedes a Lewise Hamiltona jsme se dočkali i řady zajímavých závodů a výsledků. Myslím, že se podařilo sestavit i zajímavý kalendář a i několik experimentů, jakožto například dva závody na jedné trati během jednoho roku,“ popsal motoristický expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Dvakrát se závodilo ve Velké Británii, Rakousku a Bahrajnu a možná i díky tomu fanoušci viděli, byť především na televizních obrazovkách, několik překvapivých výsledků.

Prvních vítězství v kariéře se dočkali třeba Pierre Gasly nebo Sergio Perez a celkem třináct pilotů se dostalo na podium. Více jich na stupních vítězů bylo naposledy v roce 2008.