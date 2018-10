Hamilton vyhrál šampionát díky stabilním výkonům. ‚Ať nepolevuje,‘ vzkazuje mu Vettel

Trápil se, do týmového rádia si neustále stěžoval na pneumatiky, nedostal se ani na podium, přesto se Lewis Hamilton mohl v cíli radovat. S pěti mistrovskými tituly totiž vyrovnal slavného Argentince Juana Manuela Fangia. Víc jich má už jen Michael Schumacher, který šampionát ovládl sedmkrát.

Lewis Hamilton se stal popáté mistrem světa, k triumfu mu stačilo čtvrté místo v Mexiku Číst článek

Přesto, že to Hamiltonovi v mexické grand prix příliš nešlo, ve zbytku sezony naopak předváděl skvělé výkony. A narozdíl od svého hlavního konkurenta Sebastiana Vettela nechyboval.

„Byl velmi konzistentní, z tohoto pohledu si titul určitě zasloužil,“ chválí Hamiltona automobilový závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Kromě mexické grand prix je Hamilton z letošní sezony nadšený. „Myslím, že jsme se tenhle rok ještě zlepšili. Jsem moc vděčný týmu, Mercedes mě podporuje od 13 let a myslím, že se mu to teď vyplácí. Ve hře je ještě zisk poháru konstruktérů a to nebude lehké,“ řekl po závodě pětinásobný světový šampion.

Mercedes bojuje o pohár konstruktérů s Ferrari a německá automobilka je zatím triumfu blíže. „Bitva v poháru konstruktéru je sice ještě matematicky otevřená, ale Mercedes má náskok víc než 50 bodů a bylo by velké překvapení, kdyby se Ferrari povedlo ho zlikvidovat,“ říká Jakub Knoll.

Další body do poháru konstruktérů se budou rozdávat za dva týdny při Velké ceně Brazílie. Poslední závod se pak jede v Abú Zabí. O mistrovi světa ale už bude jasno.

„Řekl jsem mu, že si to zasloužil a ať si to užije, protože získat pět titulů je něco neuvěřitelného. A také jsem mu řekl, ať nepolevuje, protože potřebuji, aby v příští sezoně byl zase v nejlepší formě, abych s ním mohl znovu bojovat,“ gratuloval Hamiltonovi Sebastian Vettel z Ferrari.

'To auto je prokleté'

Velké naštvání zato panovalo v Red Bullu, po závodě neudržel nervy Australan Daniel Ricciardo. Vítěz kvalifikace musel krátce před koncem znovu odstoupit.

„Na poslední dva závody ani nemusím jezdit. Už ani nevím, kdy jsem měl nějaký závod bez problémů. Nejsem pověrčivý, ale tohle auto je prokleté, je to úplná beznaděj,“ čílil se pilot, který v příští sezoně bude jezdit za Renault.