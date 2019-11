Hamilton vyhlíží šestý mistrovský titul. Znamenal by další přiblížení k legendárnímu Schumacherovi

Britský pilot formule 1 Lewis Hamilton je hodně blízko šestému titulu mistra světa. Tím by se znovu přiblížil absolutnímu rekordu legendárního Němce Michaela Schumachera. Ve víkendové Velké ceně Spojených států může oslavy jezdce Mercedesu oddálit pouze jeho týmový kolega Valtteri Bottas. Austin (USA) 18:01 1. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyrovná se Lewis Hamilton legendárnímu Michaelu Schumacherovi? | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / Reuters

Finský pilot to bude mít v Americe velmi složité. Potřebuje zvítězit a doufat, že se Hamilton neumístí v první osmičce. To se ale britskému pilotovi stalo v probíhající sezoně pouze jednou, konkrétně v deštivém závodu v Německu.

Je tak mnohem více pravděpodobné, že v Austinu oslaví šestý titul mistra světa, což dokázal v historii formule 1 pouze Michael Schumacher, který nakonec získal sedm triumfů.

Právě s legendárním Němcem Hamiltona často srovnávají. Oba piloti se lišili v osobním životě. Schumacher si střežil rodinné soukromí a soustředil se pouze na formuli 1, Hamilton má naopak hodně mimozávodních zájmů, které často prezentuje na svých sociálních sítích. V jejich kariérách ale najdeme určité podobnosti.

„Zahájili kariéry ve formuli 1 velmi úspěšně, oba dva na své první tituly nečekali vůbec dlouho. Po prvotních úspěších měli několik let pauzu, co se týká titulů, aby následně po několik let dominovali,“ říká motoristický expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Týmový sport

Jako rozdíl lze uvést, že Hamilton zatím – na rozdíl od Schumachera – za sebou nemá tolik kontroverzních manévrů. Další podobnosti popisuje Knoll:

„Pro jejich éry je typická dominance jednoho týmu, který hraje dominantní roli v kralování, což jen připomíná fakt, že je formule 1 týmovým sportem.“

Hamilton se Schumacherovi může opět přiblížit v počtu mistrovských titulů v neděli. Velká cena USA začne ve 20.10.