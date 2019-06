Nedělá to náš sport zrovna populární, myslí si o penalizace ve Velké ceně Kanady formule 1 Vettel

Tým formule jedna Mercedes vyhrál i sedmý závod v sezoně. K triumfu Lewise Hamiltona ve Velké ceně Kanady ale výrazně přispěli sportovní komisaři. Cílem Velké ceny Kanady totiž jako první projel Sebastian Vettel. Ten ale od komisařů obdržel pětisekundovou penalizaci za to, že se v osmačtyřicátém kole po drobné chybě nebezpečně vrátil na trať a ohrozil za ním jedoucího Hamiltona. Tomu potom k vítězství stačilo držet se za svým rivalem až do cíle. Montreal 8:44 10. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Formule 1 Sebastian Vettel | Zdroj: Reuters

„Z mého pohledu to byla hodně přísná penalizace od sportovních komisařů, kteří si to ale obhájí. Byla to situace na hraně, ale myslím, že to ten závod hodně poškodilo a že si diváci nezasloužili takový konec,“ myslí si automobilový závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Vettel projel cílem jako první, přesto nevyhrál. Více si poslechněte v reportáži Davida Prouzy

Sebastian Vettel se také velmi rozčiloval v týmovém rádiu. Rozhodnutí komisařů se nelíbilo ani drtivé většině fanoušků. Někteří během závěrečného ceremoniálu na Hamiltona bučeli. „Jediné co můžu říct je, že já to rozhodnutí neudělal, tak nevím, proč ti lidé bučí,“ nadechoval se k delší odpovědi Lewis Hamilton, ale Sebastian Vettel mu hned skočil do řeči a zastal se ho.

„Lidé by na Lewise neměli bučet. On viděl, co se stalo, myslím, že takhle vyhrát nechtěl. Když už, tak by měli bučet na ty, kteří se takhle zvláštně rozhodli,“ citoval Radiožurnál Vettela.

Německý pilot ale v dalších rozhovorech po závodě neskrýval frustraci: „Tohle nedělá náš sport zrovna populární, že ano? Lidé nás chtějí vidět závodit a to jsme dneska předváděli. Doufám, že to fanoušky neodradí. Oni jsou ten důvod, proč tady bojujeme v těchto neuvěřitelných strojích. Je škoda, že to pak zkazí takové zvláštní rozhodnutí.“

Hamilton v Montrealu oslavil 78. triumf v kariéře a sedmý na tamní trati, čímž vyrovnal rekord Michaela Schumachera.