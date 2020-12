Byl výkon Russella v Mercedesu náhoda? ‚Možná je jedním z nejlepších ve startovním poli,‘ říká závodník

Narychlo se přesunul do jiného týmu, a na přípravu měl jen několik dní. Přesto pilot formule 1 George Russell v týmu Mercedes dokonale zastoupil už jistého šampiona Lewise Hamiltona, který je kvůli nemoci covid-19 v karanténě. A nebýt velkého selhání vlastního týmu, a navíc defektu pneumatiky, připsal by si v Bahrajnu jasné vítězství. Sáchir (Bahrajn) 18:09 7. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít George Russell v monopostu Mercedesu | Foto: TOLGA BOZOGLU | Zdroj: Reuters

Dvaadvacetiletý Russell se v Mercedesu adaptoval neuvěřitelně rychle. Vyhrál oba páteční tréninky, v sobotní kvalifikaci zaostal za vítězným týmovým kolegou Bottasem o 26 tisícin a v závodě až do chyby týmu v boxech a defektu na trati jasně dominoval.

I přes konečné deváté místo podal vynikající výkon. „I přesto, že nakonec nevyhrál, tak ukázal své kvality a to, že je budoucím šampionem. Měl skvělý start, absolutně deklasoval týmového kolegu a v klíčových chvílích se vždy dokázal vrátit do hry a zabojovat,“ myslí si vítěz jednoho závodu dnešní formule 2 Josef Král.

Po druhé bahrajnské Grand Prix a se tak opět rozhořely diskuze na téma, jestli je Lewis Hamilton opravdu tak dobrý, nebo jestli už sedminásobný šampion těží z naprosté dokonalosti svého Mercedesu.

Podle motoristického experta Rardiožurnálu Jakuba Knolla se na tuto otázku ale odpovídá těžko.

„Výkonem George Russell dokázal, jak dobrým pilotem je. Stejně tak ukázal dlouhodobou dominanci týmu Mercedesu, z čehož těží Lewis Hamilton. Na jednu stranu to může znevažovat jeho úspěchy, ale nesmí se zapomenout také na to, že Hamilton je jezdcem, který nedělá chyby,“ říká Jakub Knoll a souhlasí s ním Josef Král.

„Sice to vypadá jako brnkačka, že každý může vyhrát s Mercedesem, ale já si to úplně nemyslím. Nesmíme zapomínat na to, že Russell je v tuto chvíli minimálně nejlepší z nováčků, a možná jeden z nejlepších v celém startovním poli i ve srovnání s Hamiltonem. On ty atributy má. Když by Hamiltona v Mercedesu nahradil někdo jiný, asi by to tak ideálně nevypadalo. Nebo by adaptace trvala déle než dva dny, jako Georgeovi,“ vysvětluje Josef Král.

George Russell by se teoreticky mohl v Mercedesu svézt i tento víkend v závěrečné Velké ceně Abú Zabí. Vše bude záležet na tom, jestli už jistý světový šampion Hamilton bude mít po karanténě negativní test na covid-19.