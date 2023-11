Závod Formule 1 se po 41 letech vrací do Las Vegas. Atraktivní trať mezi kasiny a hotely přiláká i celebrity

Mistrovství světa vozů formule 1 čeká o víkendu předposlední závod sezony a velký comeback. Po dlouhých 41 letech se pojede v Las Vegas, které slibuje díky své pověsti „města hříchu“ nezapomenutelnou show. Již jistý mistr světa Max Verstappen z Red Bullu zaútočí v unikátních kulisách na 53. vítězství v kariéře, kterým by vyrovnal maximum Sebastiana Vettela. Jeho týmový kolega Sergio Pérez si může pojistit druhé místo v šampionátu. Las Vegas 10:44 16. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po dlouhých 41 letech se pojede v Las Vegas, které slibuje díky své pověsti "města hříchu" nezapomenutelnou show | Zdroj: Reuters

Formule 1 se po Miami a Texasu vrací do USA letos potřetí. Závod v Las Vegas má korunovat popularitu, kterou královna motorsportu díky vlastníkům Liberty Media získala.

Nový dodavatel motorů do formule 1. Od roku 2028 se o ně bude starat společnost General Motors Číst článek

„Když vidím profil tratě, myslím, že to bude víc show než závodění. Já na to moc nejsem. Spíše se pokusím udělat svou práci a zase jet,“ řekl Verstappen.

Pokud by šestadvacetiletý Nizozemec v Las Vegas vyhrál, srovnal by se v historickém žebříčku na třetím místě s Vettelem. Více vítězství mají jen Michael Schumacher (91) a Lewis Hamilton (103). Verstappen také zaútočí na 18. triumf v sezoně, kterým by prodloužil vlastní rekord.

Druhý pilot Red Bullu Pérez má na druhém místě náskok před Hamiltonem z Mercedesu 32 bodů a stačí mu udržel alespoň šestadvacetibodový náskok. Red Bull může také získat rekordní 20. vítězství v sezoně.

Pestrý okruh

Noční závod se pojede i po bulváru Las Vegas Strip mezi kasiny, hotely a dalšími atrakcemi. Trať se sedmnácti zatáčkami měří 6,2 kilometru a je druhou nejdelší v sezoně. Obrubníky budou lemovat symboly karet, podnik navštíví i řada celebrit.

Organizátoři využijí futuristickou halu Sphere, jejíž kopule mění zvenku podobu a má k dispozici LED obrazovku s největším rozlišením na světě. V Las Vegas se pojede poprvé od roku 1982 a půjde o jubilejní 1100. závod v F1.

„Je to velký humbuk. Asi jsem podcenil, jak velké to tu bude. Všude jsou lidi. Je to báječné místo. A ta Sphere? Nemůžu z ní spustit oči,“ uvedl pilot Pierre Gasly z Alpine. Řada týmů a jezdců vyrazí do Veké ceny se speciálně zbarvenými kombinézami a vozy.

Beze změn nezůstal ani závodní harmonogram. První trénink je už ve čtvrtek od 20.30 místního času (v pátek 5.30 SEČ). Kvalifikace se pojede o půlnoci na sobotu (9.00 SEČ) a závod začne ve stejný den ve 22 hodin (v neděli 7.00 SEČ). Poprvé od Velké ceny Jižní Afriky v roce 1985 se závod F1 nepojede v neděli.

„Je to kompromis. Díky časovému posunu bude tou dobou v Evropě sedm hodin ráno a díky tomu uvidí závod i tamní fanoušci, kteří budou vstávat,“ řekl ředitel GP Renee Wilm.

Při pozdějších časech se jezdci a vozy budou muset vyrovnat s nižšími teplotami na trati. „Pojedeme v noci, kdy bude teplota zřejmě v jednociferných hodnotách. Profil tratě je neobvyklý díky řadě pomalých zatáček a dlouhých rovinek. Bude to pro všechny velká výzva a těšíme se na ni,“ uvedl šéf Mercedesu Toto Wolff.

Nejchladnějším podnikem formule 1 je podle agentury Reuters říjnová Velká cena Kanady v roce 1978. Tehdy spadly v Montrealu teploty na pět stupňů Celsia.