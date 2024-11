Verstappen si počtvrté dojel pro titul mistra světa formule 1, v Las Vegas mu stačilo páté místo

Sedmadvacetiletý Verstappen má dva závody před koncem sezony nedostižný náskok 63 bodů před Landem Norrisem z McLarenu.

V závěrečných podnicích v Kataru a Abú Zabí se bude udělovat už jen 60 bodů. Norris se mohl udržet teoreticky ve hře, pokud by dnes Verstappena porazil minimálně o tři body. Nakonec ale dojel šestý.

Rodák z Hasseltu Verstappen vyrovnal čtvrtým titulem v historickém pořadí Němce Sebastiana Vettela a Francouze Alaina Prosta. Více triumfů mají jen Argentinec Juan Manuel Fangio (5) a Lewis Hamilton s Michaelem Schumacherem (oba 7).

On top of the world 👑#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/SElK32tkiZ