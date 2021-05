Verstappen využil odstoupení Leclerca i zaváhání Hamiltona a po triumfu v Monaku je v čele seriálu

Nizozemský jezdec Max Verstappen vyhrál Velkou cenu Monaka a ujal se o čtyři body vedení v šampionátu formule 1. Pilot Red Bullu využil nejen předstartovního odstoupení vítěze kvalifikace Charlese Leclerca z Ferrari, který měl potíže s převodovkou, ale i zaváhání rivala a dosavadního lídra Lewise Hamiltona z Mercedesu. Monte Carlo 17:06 23. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Max Verstappen slaví triumf. | Foto: Gonzalo Fuentes | Zdroj: Reuters

Mistr světa se v úzkých uličkách nedokázal propracovat vpřed a uškodila mu i týmová strategie, po níž se propadl až na sedmé místo. Brit nakonec alespoň minimalizoval ztráty ziskem prémiového bodu za nejrychlejší kolo závodu.

Kvalifikaci vyhrál v Monaku domácí Leclerc, kvůli nehodě v závěru ale může o pole position přijít Číst článek

Verstappen vyhrál v Monte Carlu poprvé a premiérově se rovněž vyhřívá v čele průběžného pořadí MS. Při jeho dvanáctém triumfu v kariéře skončil druhý Carlos Sainz z Ferrari a třetí Lando Norris z McLarenu. Tým Red Bull poskočil i do čela Poháru konstruktérů. Nepovedený závod sesazených „Stříbrných šípů“ podtrhlo odstoupení Valtteriho Bottase, jemuž nešla v polovině závodu při výměně pneumatik sundat zaseknutá matice a musel vzdát z druhé příčky.

Prestižní závod se vrátil do MS po roční pauze a díky rozvolnění opatření proti koronaviru na něj mohlo přijít 7500 fanoušků. Ty ale ještě před startem rozesmutněla zpráva, že v závodě bude chybět vítěz domácí jezdec Leclerc. Pilot Ferrari nakonec doplatil na havárii v závěru sobotní jízdy, a ač se zdálo, že bude jeho převodovka v pořádku a on nebude muset čelit výměně, která by znamenala odsun o pět míst zpět, při nájezdu na start zjistil, že jeho vůz nereaguje dobře a mechanici s rozbitým komponentem už nestihli nic udělat. Monacký pilot nedojel do cíle domácí Velké ceny ani při třetím pokusu v F1.

Z první řady proto začal osamocený Verstappen, který ubránil vedení před Bottasem. Finský jezdec se ale rivala držel a po 17 kolech ztrácel jen dvě sekundy. Naopak na šestém místě zůstal dál zaklesnutý úřadující šampion Hamilton, který se nemohl dostat před Pierra Gaslyho z AlphaTauri.

Brit neuspěl ani ve 30. kole, kdy absolvoval výměnu pneumatik o něco dříve než jeho francouzský soupeř a naopak se později propadl i za Sebastiana Vettela na sedmou příčku. Daleko hůř ale dopadl Bottas, který se při zastávce úplně zasekl a kvůli přetrvávajícím problémům s výměnou pravé přední pneumatiky a protáčející se maticí musel závod vzdát.

To Red Bull zvládl zastávky skvěle a vedle toho, že udržel Verstappena na první příčce, i jeho druhý jezdec Sergio Pérez se následně vyhoupl na čtvrté místo. Na něm dojel až do cíle a stejně jako vítězného Verstappena ho odmávala tenisová hvězda Serena Williamsová. První bod pro Alfu Romeo v sezoně získal desátý Antonio Giovinazzi.

Velká cena Monaka, závodu mistrovství světa vozů formule 1 v Monte Carlu:

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:38:56,820, 2. Sainz (Šp./Ferrari) -8,968, 3. Norris (Brit./McLaren) -19,427, 4. Pérez (Mex./Red Bull) -20,490, 5. Vettel (Něm./Aston Martin) -52,591, 6. Gasly (Fr./AlphaTauri) -53,896, 7. Hamilton (Brit./Mercedes) -1:08,231, 8. Stroll (Kan./Aston Martin), 9. Ocon (Fr./Alpine), 10. Giovinazzi (It./Alfa Romeo) všichni-1 kolo.

Nejrychlejší kolo: Hamilton.

Průběžné pořadí (po 5 z 23 závodů): 1. Verstappen 105 b., 2. Hamilton 101, 3. Norris 56, 4. Bottas (Fin./Mercedes) 47, 5. Pérez 44, 6. Leclerc (Mon./Ferrari) 40.

Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 149, 2. Mercedes 148, 3. McLaren 80, 4. Ferrari 78, 5. Aston Martin 19, 6. AlphaTauri 18, 7. Alpine 17, 8. Alfa Romeo 1.