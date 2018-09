Chybující Vettel, chytrý Mercedes. Ferrari neumí využít potenciál své formule, proto ztrácí

Do konce letošního ročníku mistrovství světa vozů formule jedna zbývá sedm závodů a v nejlepší pozici je zatím tým Mercedes. Německá stáj sice nemá nejrychlejší auto, na rozdíl od Ferrari z něj ale dokáže více vytěžit. Monza 17:15 4. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sebastian Vettel ztrácí na Lewise Hamiltona 30 bodů | Foto: Stefano Rellandini | Zdroj: Reuters

Lewis Hamilton se o víkendu v italské Monze radoval už z pátého kariérního triumfu, čímž vyrovnal rekord Michaela Schumachera. Poslední vítězství ale bylo překvapivé. Až do neděle totiž dominovalo na domácí trati Ferrari.

Italská stáj však neumí v závodě naplno využít svůj potenciál. Může za to několik věcí - především to, že týmová jednička Sebastian Vettel pod tlakem často chybuje. V Monze se po kontaktu s Hamiltonem dostal až na chvost startovního pole - a nebyl to první případ.

„Vettel prostě chybuje a často docela lacině. Můžeme připomenout jeho srážku s Bottasem při Velké ceně Francie nebo Velkou cenu Německa, kdy z prvního místa skončil v kačírku. To byly závody, kde ztratil spoustu bodů,“ říká automobilový závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Další věc, která Mercedesu hraje do karet je, že umí velmi dobře pracovat jako tým. Ať už jde o obětování týmové dvojky Valtteriho Bottase nebo o zajímavý trik v boxech.

Divadlo v boxové uličce

„Mercedes odvedl skvělou týmovou práci. Zároveň dokázal zmást Ferrari, když se jeho mechanici několikrát připravili na zastávku v boxech, ale ani jeden pilot do depa nezajel. Ferrari naopak kvůli tomu povolalo Kimiho Rejkenena příliš brzy a ten měl tak ke konci opotřebovanější pneumatiky,“ vysvětlil v Monze Nico Rosberg.

„Navíc ho ještě v polovině závodu brzdil Bottas, to byla jasná týmová režie,“ dodal bývalý pilot a mistr světa z roku 2016. Týmová režie je ve formuli 1 povolená a Mercedes jí dokonale využívá.

Ferrari ale má stále šanci získat letos oba tituly - Vettel ztrácí na Hamiltona 30 bodů a v konstruktérech je italský tým za Mercedesem jen o 25 bodů. Musí se ale vyvarovat chyb.

„Vettel se nestane světovým šampionem, pokud bude takhle pokračovat. Proti Hamiltnovi musíte udělat vždy všechno perfektně, a to se Vettelovi nedaří. Proto se musí změnit a začít jezdit na vyšší úrovni,“ vysvětluje Nico Rosberg. Další šanci snížit Hamiltonův náskok budou mít Vettel a Ferrari 16. září při Velké ceně Singapuru.