Leclerc získal pole position na Velkou cenu Monaka formule 1. Kvalifikaci ukončila nehoda Péreze

Kvalifikaci na Velkou cenu Monaka vozů formule 1 vyhrál domácí jezdec Charles Leclerc z Ferrari před týmovým kolegou Carlosem Sainzem. Třetí byl Sergio Pérez z Red Bullu, který v závěru havaroval a po jeho nehodě byla kvalifikace předčasně ukončena. Úřadující mistr světa a aktuální lídr šampionátu Max Verstappen odstartuje ze čtvrté příčky. Monte Carlo 17:49 28. května 2022

Čtyřiadvacetiletý Leclerc získal ve svém rodném městě čtrnáctou pole position v kariéře, pátou v této sezoně a třetí za sebou. V domácím závodě zaútočí na páté vítězství v F1 a třetí v tomto ročníku. V Monaku se pokusí prolomit i své osobní nezdary, neboť zde ani jednou z předchozích tří závodů nedojel do cíle.

„Je to něco mimořádného. Jsem neuvěřitelně šťastný. Zatím tu prožívám skvělé dny. Máme výborné tempo a šlo o to, odvést jen svou práci,“ řekl po dojezdu před televizními kamerami Leclerc. „Je parádní mít za sebou v první řadě i Carlose. Za sucha by to mohlo být lépe předvídatelné. Ať přijde cokoliv, jsme konkurenceschopní.“

Radost Leclerca před domácím publikem

Pilot Ferrari se může vrátit do čela průběžného pořadí šampionátu, na vedoucího Verstappena ztrácí šest bodů. V letošní sezoně zatím vítězil jen on a právě Verstappen, který má na svém kontě o dva triumfy více.

Leclerc zajel v úzkých uličkách své nejrychlejší kolo za 1:11,376 hned v úvodu třetí části kvalifikace. Výborně rozjetý čas měl také v závěru, ale poté co hned za ním havaroval před vjezdem do tunelu Pérez, byla kvalifikace přerušena a ukončena. Do stojícího Péreze ještě narazil Leclercův týmový kolega Sainz, oba jezdci byli zdravotně v pořádku.

„Byl jsem v rychlém kole a před osmou zatáčkou jsem viděl žlutou vlajku. Musel jsem šlápnout na brzdy, abych se (Pérezovi) co nejlépe vyhnul. Škoda. Je to už druhý rok, co jsme kvalifikaci kvůli červeným vlajkám nedokončili. To je ale typické Monako. V neděli zkusíme dokončit práci. Jsme ve skvělé pozici, abychom dosáhli výborného týmového výsledku,“ uvedl Sainz.

Dramatický závěr kvalifikace

Mexický jezdec Pérez se už v kokpitu všem v týmu omlouval. „Je mi moc líto, že to takhle dopadlo. Moji mechanici mají před sebou dlouhou noc, ale doufám, že jim to zítra oplatím povedeným závodem,“ napsal na twitter dvaatřicetiletý jezdec Red Bullu.

Ferrari získalo kvalifikační double podruhé v sezoně. Podobný počin se povedl italské stáji v Miami. Leclerc vyhrál kvalifikaci v Monte Carlu také v minulé sezoně, tehdy však v závěru havaroval a kvůli potížím s převodovkou do závodu neodstartoval.

Povedeným časem se prezentoval také Lando Norris z McLarenu, který skončil pátý. Piloti Mercedesu George Russell a Lewis Hamilton obsadili šesté, respektive osmé místo.

Již v první části skončili Pierre Gasly z Alpha Tauri nebo Lance Stroll z Aston Martinu. Oba piloti doplatili mimo jiné na potíže Júkiho Cunody, kvůli kterým byla kvalifikace přerušena a v závěru se již nestačili na rozdíl od svých rivalů zlepšit.

Velká cena Monaka začne v neděli v 15:00.

Kvalifikace na Velkou cenu Monaka, závod mistrovství světa vozů formule 1: 1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:11,376, 2. Sainz (Šp./Ferrari) -0,225, 3. Pérez (Mex./Red Bull) -0,253, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,290, 5. Norris (Brit./McLaren) -0,473, 6. Russell (Brit./Mercedes) -0,736, 7. Alonso (Šp./Alpine) -0,871, 8. Hamilton (Brit./Mercedes) -1,184, 9. Vettel (Něm./Aston Martin) -1,356, 10. Ocon (Fr./Alpine) -1,671.