Kopcovitá trať, kluzký asfalt a nevyzpytatelné počasí. Piloty formule 1 čeká v Portugalsku náročný závod

Piloty formule jedna čeká tento víkend závod v portugalském Portimau. O vítězství by na členité trati s kluzkým asfaltem měly bojovat stáje Red Bull a Mercedes. Konkrétně budou favorité Max Verstapen a Lewis Hamilton, kteří si zatím v aktuálním ročníku připsali po jednom vítězství. Portimau (Portugalsko) 8:37 1. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Max Verstappen. | Foto: Hamad I Mohammed | Zdroj: Reuters

Bez ohledu na to, že je teprve začátek sezony, se dá očekávat, že právě Verstapen a Hamilton budou bojovat i o celkový titul.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Piloty formule jedna čeká tento víkend závod v portugalském Portimau. Více si poslechněte v reportáži Davida Prouzy

Třiadvacetiletý Verstappen se tím ale zatím nezabývá. „Čeká nás opravdu dlouhá sezona, takže na to nemyslím. Prostě každý víkend chci jet naplno a zároveň se vyhnout jakýmkoliv chybám. Bez ohledu na výsledek se cítím sebevědomý a věřím, že budeme stejně konkurenceschopní jako v úvodních dvou závodech. Jde o to vymáčknout z auta absolutní maximum, protože mezi námi a Mercedesem je to vážně těsné,“ citoval Radiožurnál Verstappena.

Na trati v portugalském Portimau bude obzvlášť důležité vyhnout se chybám. Jezdci se o tom přesvědčili v minulém roce při premiérové velké ceně.

„Závod byl hodně zajímavý. Bylo to dáno i podmínkami, bylo chladno, takže trať byla hodně studená a hlavně kluzká, protože se jelo na novém asfaltu. Tyto podmínky zapříčinily to, že to jezdcům hodně klouzalo v prvních kolech,“ popsal motoexpert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Neporušil Hamilton při závodu formule 1 v Imole pravidla? Po jezdecké chybě nacouval zpět na trať Číst článek

A protože ani během tohoto víkendu nemá být o moc tepleji a asfalt se od loňska zas tak moc nepoužíval, dá se očekávat opět atraktivní velká cena.

Závodník Josef Král v Portimau favorizuje Red Bull. „Jejich auto a filozofie, kterou používají při stavbě, je právě jako šitá na míru pro okruh v Portimau Jenomže díky tomu, jak máme relativně velké pauzy mezi jednotlivými závody, je vidět, jak Mercedes dotahuje. Dá se očekávat, že rychlost budou mít,“ myslí si Josef Král, podle kterého bude tohle poslední opravdu těsný závod.

V těch v dalších už mnohem víc věří Mercedesu. Kvalifikace se v Portugalsku pojede v 16 hodin, velká cena pak začne ve stejný čas v neděli.