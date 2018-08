Formule 1 má prázdniny a odpočívá. Týmy nesmí pracovat na vývoji aut a závodníci nemohou na trenažer

Každý druhý víkend se řítí po trati rychlostí přes 300 kilometrů v hodině, teď ale mají celý měsíc volno, po němž bude letošní ročník mistrovství světa pokračovat ještě devíti závody. Co dělají piloti formule jedna během „letních prázdnin“ a jak je může dlouhá pauza ovlivnit v nadcházejících závodech? Praha 14:46 5. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Závod formule 1 (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Pokud byste v tomto měsíci zavítali do továren týmů formule jedna, zvuk motorů neuslyšíte. Dost možná byste tam ani nikoho nenašli. Maximálně tak vrátného. Během letní přestávky totiž mají volno nejen piloti, ale na určitou dobu také všichni zaměstnanci.

„Každý tým musí vybrat 14 dní, během nichž úplně uzavře továrnu, kdy se vůbec vůz nesmí vyvíjet. Ani jezdci v tomto období nemohou jezdit na simulátorech. Z té měsíční přestávky musí být opravdu 14 dní úplný klid,“ vysvětluje automobilový závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

A co během letní přestávky dělají piloti? Pokud by se chtěli věnovat vývoji vozu, tak mají smůlu.

„Testování je během sezony formule 1 zakázáno až na pá výjimek, například oficiální testování v Maďarsku po závodech,“ doplňuje Knoll.

Piloti se tak průběžně udržují ve fyzické kondici, případně vyrazí na dovolenou. A třeba úřadující mistr světa a průběžný lídr letošního ročníku Lewis Hamilton dělá obě věci najednou.

„Nejsem ten typ, co by se jen povaloval na pláži. Během volna se budu věnovat různým sportovním aktivitám, a připravovat se na druhou polovinu sezony,“ popisoval Hamilton.

Jiné plány má Hamiltonův dlouhodobý rival Sebastian Vettel. Německý závodník a čtyřnásobný mistr světa rád tráví své volné dny doma.

„Abych byl upřímný, moc toho dělat nebudu. Maximálně odpočívat. Žádné speciální plány nemám. Během sezony toho necestují až až a unavuje mě to, takže se tomu budu snažit vyhnout, co nejdéle to půjde.“

Piloti formule jedna můžou během pauzy v určité době věnovat závodění na simulátorech, ale za volant skutečného vozu přes měsíc neusednou. Podle Jakuba Knolla ale ani takto dlouhá přestávka jejich výkony v nadcházejících Velkých cenách neovlivní.

„Naopak, spíše si odpočinou a průběžně se budou udržovat v kondici, takže si nemyslím, že až vyjedou v Belgii, tak že to na nich bude znát a že třeba uvidíme větší počet chyb na trati,“ je si jistý Knoll.

Prvním závodem po pauze bude tradičně Velká cena Belgie. Lewis Hamilton do ní půjde z pozice lídra celkové klasifikace. Druhý Sebastian Vettel na něj ztrácí 24 bodů.