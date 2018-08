Piloti formule 1 na cestě. Kimi Räikkönen nebo Fernando Alonso se mohou stěhovat do jiných týmů

Piloti formule 1 mají sice letní přestávku, ne všichni si ale mohou bezstarostně užívat na dovolené. Mnoho z nich totiž nemá jistotu, že budou v královské motoristické kategorii závodit i v další sezoně. Do této skupiny patří i mistři světa Fernando Alonso a Kimi Räikkonen. 17:26 8. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kimi Räikkonen po Velké ceně Maďarska | Zdroj: Reuters

V posledních pěti závodech dosáhl Kimi Räikkonen vždy na pódiové umístění. Celkem stál v letošní sezoně na stupních vítězů už osmkrát. V této statistice je lepší už jen současný lídr klasifikace Lewis Hamilton. Přesto finský pilot nemá jistotu, že bude ve Ferrari závodit i v dalším roce.

To Fernando Alonso sice v McLarenu nedosahuje na takové výsledky, ale paradoxně by mohl mít větší šanci se ve formuli 1 udržet i v dalším roce.

„Myslím, že u Fernanda Alonsa to bude hodně o tom, co si řekne on sám, jestli bude chtít ve formuli 1 s týmem McLaren dále pokračovat, nebo jestli se třeba sám rozhodne odejít závodit do Ameriky. U Kimiho Räikkonena záleží spíše na týmu. Finský závodník určitě nemá tak silnou pozici jako třeba Alonso v McLarenu,“ domnívá se automobilový závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Pro Alonsa by odchod do Ameriky byl lákavý v tom, že by měl větší šanci vyhrát slavný závod Indianapolis 500 a získat tak motoristickou trojkorunu. Do té se kromě amerického podniku řadí Velká cena Monaka a závod 24 hodin Le Mans.

Nejistota ohledně další sezony se ale netýká jen těchto dvou pilotů. Podobně jsou na tom třeba také Carlos Sainz z Torro Rosso nebo Esteban Ocon z týmu Force India. Právě jeho místo totiž ohrožuje současný pilot Williamsu Lance Stroll.

„Jeho otec Lawrence Stroll, bohatý indický podnikatel, totiž tým Force India, který byl v úpadku, zakoupil a dá se čekat, že Stroll mladší bude za tento tým závodit. Je dokonce možné, že se stáj přejmenuje,“ říká Knoll.

Ve formuli 1 totiž, možná více než kde jinde, platí, že o peníze jde vždy až na prvním místě, a tak piloti s většími finančními možnostmi si závodní sedačku zajišťují lehčeji. Ti ostatní pak musí doufat, že na ně nějaké místo zbude.