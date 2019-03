Životy jezdců jsou bezpečnější, říká bývalý pilot Ralf Schumacher. Na současné formuli mu chybí zvuk motorů

„V jeden moment jsem se rozhodl, že závodit dál nebudu, protože jsem si to už neužíval.“ Tak bývalý pilot Formule 1 Ralf Schumacher v rozhovoru pro Radiožurnál vysvětluje důvody, proč mu závodění nechybí. Jak ale sám říká, u motoristických sportů zůstává dál. Praha 17:22 17. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ralf Schumacher v současné době organizuje svůj vlastní tým, a snaží se přitom pomáhat mladým jezdcům jít správným směrem. „Když vyhrají, je to jako kdybych vyhrál sám,“ vysvětluje.

Redaktor Matěj Skalický se během rozhovoru vrací i k novému bezpečnostnímu systému Halo, který chrání řidiče před nárazem. Nachází se nad hlavou jezdce v kokpitu a vypadá jako svatozář. Prvek ale vyvolal rozporuplné debaty.

„Cokoliv, co dělá Formuli 1 a závodění bezpečnější, je vítáno. Pamatuju si, když jsem začínal, neměli jsme ani opěrku hlavy,“ vzpomíná Ralf Schumacher.

Pochvaluje si také, že nový systém Halo bude zavedený od příštího roku i ve Formuli 4.

„Životy našich jezdců jsou tak o hodně bezpečnější, a to samé platí i pro jezdce Formule 1. Pokud to někdo chce kritizovat, měl by nejprve přijít s lepším řešením, nebo ti lidé mají raději mlčet,“ zdůrazňuje.

Schází zvuk motorů

Ralf Schumacher také souhlasí s tím, že v závodech dnes chybí zvuk motorů, který vytvářel specifickou atmosféru. S technickými možnostmi ale podle něj existuje způsob, jak zvuk vrátit zpět.

„Auta jsou dnes opravdu sofistikovaná a krásná, když je srovnáte s dobou, kdy jsem závodil. Jsou opět širší, mají větší pneumatiky, to je všechno hezké. Ale zvuk je podle mě průměrný,“ říká.