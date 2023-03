‚Nejrychlejší vůz, který jsem kdy viděl.‘ Red Bull zahájil sezonu dominantně, jeho rivalové zaostávají

I druhý závod letošního mistrovství světa formule 1 ovládl tým Red Bullu. Stejně jako v Bahrajnu dojely vozy Sergia Peréze a Maxe Verstappena na prvním a druhém místě a hned na začátku sezony si tak udělali podstatný náskok v celkovém pořadí. Ostatní jezdci začínají přiznávat, že se s rakouskou stájí letos nemohou měřit, Lewis Hamilton dokonce vůz Red Bullu označil za nejrychlejší, který kdy viděl. Džidda (Saúdská Arábie) 17:57 20. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Max Verstappen v novém vozu Red Bullu | Foto: Hamad I Mohammed | Zdroj: Reuters

Ze strany Red Bullu to nebyl vzhledem k povedenému úvodnímu závodu v Bahrajnu překvapivý výsledek. Rychlost, s jakou v druhé půlce Velké ceny Saúdské Arábie ale oba vozy rakouské stáje unikaly třetímu Fernandu Alonsovi, byla ale až zarážející.

Jezdci Red Bullu vládli i v Saúdské Arábii, za vítězného Péreze poskočil z 15. místa Verstappen Číst článek

Na Španěla si budovaly každé kolo více než vteřinový náskok a jeho Aston Martin nakonec dojel s téměř jedenadvacetisekundovým odstupem.

„Ani v našich nejlepších letech jsme nebyli tak rychlí. Tohle je to nejrychlejší vůz, který jsem kdy viděl,“ řekl sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton, který si s Mercedesem zažil sedmiletou dominanci.

Šéf Mercedesu Totto Wolff jeho slova mírnil, a zároveň okomentoval výroky, podle kterých bude dominance Red Bullu pro diváky v letošní sezoně nudná.

„Měly jsme roky, kde jsme byli stejně silní. Ale je to zasloužené. Ačkoliv to není pro diváky skvělé, že vyhrávají stále ti stejní jezdci, je to proto, že oni odvedli dobrou práci a my ne. To bychom neměli zlehčovat. Když v tomto sportu tvrdě pracujete, dostanete to, co si zasloužíte. Až potom následuje zábava. Možná to není zábavné z komerční stránky, ale dělá to formuli 1 výjimečnou,“ řekl principál stáje, jejíž monoposty dojely v Džidě na čtvrtém a pátém místě.

Mistrovství vede Verstappen se 44 body, o bod za ním je Peréz a třetí Alonso zaostává s 30 body. Další rivalové jako Carlos Sainz z Ferrari a Lewis Hamilton jsou na pouhých 20 bodech, zatímco loňský vyzyvatel Charles Leclerc má pouhých 6 bodů. Tak silný start možná nečekal ani Red Bull.

„Náš náskok příliš nechápu, ale můžeme se soustředit jen na sebe. Svědčí to o tom, jak dobrou práci odvedl náš tým v Milton Keynes. Je to nejlepší start sezony, který jsme kdy měli,“ pochválil šéf týmu Christian Horner mechaniky, které před novým ročníkem dali dohromady nový monopost.

Pouhé dva závody tak ostatním týmům stačily k tomu, aby pochopily, že zisk třetího titulu v řadě Red Bullu zřejmě nikdo nepřekazí. Zaměřit se tak mohou maximálně na dílčí úspěchy v podobě vyhraných závodů.

„Potřebujeme nějakou shodu náhod, ale jednou se to povede. Nemohou vždy skončit na prvním a druhém místě. Na některých okruzích je může zradit spolehlivost vozu a to pro nás může být šance,“ říká Alonso, který na výhru v závodě formule 1 čeká už 10 let.

„Není realistické se s nimi měřit. Ale musíme se stále snažit, jak nejlépe umíme. Od loňského roku jsme se hodně zlepšili, naším cílem je tak přiblížit se jim a vyhrát nějaký závod,“ říká Hamilton.

Jezdce čeká za dva týdny Velká cena Rakouska, která je na programu v pátek 31. března.

