O titulu se rozhodne na poslední chvíli, rozhodnou detaily, myslí si experti o duelu Red Bullu a Mercedesu

Stáj Red Bull zvítězila v letošní sezoně ve čtyřech ze sedmi závodů. V posledním závodě Max Verstappen zužitkoval odvážnou strategii dvou zastávek v boxech a v předposledním kole předjel do té doby vedoucího Lewise Hamiltona.

„Jen se ukazuje, že je to velmi vyrovnané. Jeden víkend zafunguje strategie nám, podruhé zase jim. Je to zatím hodně napínavé, a to je pro formuli 1 dobře,“ pochvaloval si po závodě lídr šampionátu Max Verstappen.

Red Bull momentálně vede Pohár konstruktérů o 37 bodů. „Mercedes je stále hodně silný na to, aby se vzpamatoval z posledních porážek. Red Bull ale ukazuje, že dokáže konkurovat Mercedesu všude, nejen na městských nebo atypických okruzích. Myslím, že se o titulu rozhodne až na poslední chvíli,“ tvrdí závodník a motoristický expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Boj o titul do posledních závodů by byl oproti minulým letům výraznou změnou. Mercedes byl totiž zvyklý slavit titul v Poháru konstruktérů klidně i šest nebo sedm závodů před koncem sezony. V aktuální sezoně to ale bude nejspíš jinak.

„Po sedmi závodech můžeme říct, že výkonnostní rozložení sil mezi Mercedesem a Red Bullem je až parádně vyrovnané. V takové konstalaci se nedá předpovídat vůbec nic. Budou rozhodovat sebemenší detaily a konkrétní forma pneumatik, motoru, aerodynamiky,“ říká komentátor formule 1 Tomáš Richtr.

Důležitým faktorem, který by bitvu o týmový titul mohl rozhodnout, bude výkon Sergia Péreze. Mexický pilot začal v pozici dvojky Red Bullu zajíždět výborné výsledky.

„Sbírá důležité body. Na druhém místě v Red Bullu se mu daří něco, co před ním nikomu. Paradoxně si myslím, že Red Bull má větší šance na zisk Poháru konstruktérů než v individuální kategorii,“ myslí si Tomáš Richtr. Další souboj Red Bullu s Mercedesem se uskuteční už o nadcházejícím víkendu v Rakousku.