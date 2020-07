Hamilton osmou výhrou ve Velké ceně Maďarska vyrovnal Schumacherův rekord

Hamilton odstartoval z pole position a i přes chaotický úvod závodu, kdy okamžitě po startu většina jezdců zamířila do boxů vyměnit pneumatiky na mokrou trať za směs do sucha, ani na okamžik nezaváhal a vyhrál o devět sekund před Maxem Verstappenem z Red Bullu. Na okruhu Hungaroring triumfoval poosmé a vyrovnal Schumacherův rekord z Velké ceny Francie.

Pětatřicetiletý Brit, který vede šampionát o pět bodů před týmovým kolegou Valtterim Bottasem, si dokonce v závěru díky téměř půlminutovému náskoku mohl dovolit zajet do boxů pro nové gumy a díky nim získat bonusový bod za nejrychlejší kolo.

Blízko dalšímu rekordu

Hamilton si v připsal celkově 86. triumf v kariéře a přiblížil se i Schumacherovu maximu 91 vítězných Grand Prix.

„Sice jsem jel pořád sám, ale věřte, nebo ne, i tak jsem se snažil pořád zlepšovat,“ řekl Hamilton po druhém vítězství v sezoně. Nevyhrál pouze úvodní Velkou cenu Rakouska, kde se po trestu propadl z druhé na čtvrtou příčku. „V prvním závodě jsem dostal několik ran, na které jsem asi nebyl připraven. Ale dal jsem se dohromady a teď to bylo fantastické. Snad to vydrží,“ dodal.

Mnohem větší drama nabídl boj o druhé místo, které nakonec udržel Verstappen, přestože cestou na start poškodil zavěšení a mechanici jeho vůz přímo na startovním roštu opravili v posledních sekundách před vypršením povoleného limitu. Nizozemský pilot navíc odstartoval až ze sedmé příčky, ale od pátého kola už jel na druhé pozici.

„Myslel jsem, že do závodu neodstartuji, takže druhé místo je pro mě jako vítězství,“ uvedl Verstappen. „Začátek závodu jsem si představoval trochu jinak, ale mechanici odvedli skvělou práci a já se jim chtěl odvděčit druhým místem, takže mám obrovskou radost,“ přidal.

Světlo na palubní desce

Bottasovi vůbec start nevyšel a propadl se z druhého až na šesté místo. Postupně se ale propracoval na třetí příčku, na které si díky velkému náskoku před zbytkem startovního pole mohl deset kol před koncem dovolit další výměnu gum a zahájit stíhací jízdu.

Dokázal sice smazat dvacetisekundovou ztrátu na Verstappena, ale předjet už ho nestihl. „Z mojí strany to byl dost špatný závod. Prohrál jsem si ho na startu, kde jsem zareagoval na světlo na palubní desce. Nevím, co to bylo, ale zareagoval jsem na to, místo na semafor. Nakonec jsem až do konce bojoval s Maxem a aspoň získal cenné body,“ popsal.

Na čtvrtém místě skončil s minutovou ztrátou Lance Stroll ze stáje Racing Point, pátý Alexander Albon z Red Bullu zaostal o minutu a 18 sekund. Ostatní jezdci skončili o kolo zpět včetně čtyřnásobného mistra světa Sebastiana Vettela a až jedenáctého Charlese Leclerca z Ferrari, kteří tak potvrdili momentální velké trápení slavné stáje.

Po sérii tří úvodních závodů ve třech týdnech nyní formuli čeká přestávka a dalším závodem bude 2. srpna Velká cena Británie v Silverstonu.