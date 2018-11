Robert Kubica se vrací do formule 1, po osmi letech od vážné nehody bude jezdit za Williams

Kubica bude týmovým parťákem George Russella. Adeptem na místo ve Williamsu byl rodák z Krakowa už před touto sezonou, nakonec ale dostal přednost ruský pilot Sergej Sirotkin.

„To, že se příští rok vrátím do formule 1, je jedním z mých největších úspěchů,“ uvedl v tiskové zprávě Kubica, který se ve formuli 1 poprvé objevil v průběhu sezony 2007, když v týmu BMW Sauber nahradil Jacquese Villeneuveho a startoval ve Velké ceně Maďarska. Jako vůbec první Polák ve formuli 1 tehdy Kubica dojel sedmý, ale byl později diskvalifikován kvůli příliš nízké hmotnosti vozidla.

O rok později prožil Kubica nejpovedenější sezonu kariéry, když vyhrál Velkou cenu Kanady a nakonec obsadil čtvrté místo v konečném pořadí šampionátu. Naposledy se mezi motoristickou elitou Kubica objevil v roce 2010 v barvách Reanultu.

V únoru 2011 Kubica těžce havaroval během rallye v Andoře, když jeho auto ve vysoké rychlosti prorazilo svodidla. Polský pilot si vážně poranil pravou ruku a hrozila mu dokonce amputace. Lékaři jeho končetinu ale nakonec zachránili a následovala dlouhá rehabilitace.

„Byla to výzva. Ale to, co se zdálo nemožné, se nyní zdá už možné. Tahle výzva teď končí, ale začíná nová s Williamsem,“ řekl Kubica, jenž má ruku po nehodě viditelně hubenou a pokroucenou.

Tradiční britský tým Williams, který v minulosti devětkrát ovládl Pohár konstruktérů, je v pořadí sezony na posledním místě. Kubicův posun do kokpitu závodního jezdce ve Williamsu zároveň znamená potvrzení odchodu Strolla do týmu Force India, který vlastní konsorcium pod vedením jeho otce Lawrence.