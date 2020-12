Už dělám dřepy, ale stále mi jde psaní velmi pomalu, vtipkuje zraněný Grosjean z nemocnice

Francouzský pilot formule 1 Romain Grosjean zůstane po nedělní hrozivé nehodě ve Velké ceně Bahrajnu v nemocnici na pozorování o den déle. Pilot Haasu měl být původně propuštěn už v úterý, nakonec ale stráví s popáleninami na rukou pod dohledem lékařů ještě jednu noc. Šéf stáje Günther Steiner na videokonferenci zdůraznil, že u Grosjeana k žádnému zhoršení stavu nebo komplikacím nedošlo a jedná se jen o preventivní opatření. Sáchir (Bahrajn) 12:55 1. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Romain Grosjean v dresu americké stáje Haas F1 Team | Foto: HAMAD I MOHAMMED | Zdroj: Reuters

Zraněný Grosjean mezitím opět baví své fanoušky na sociálních sítích. Po pondělním videu z nemocničního lůžka v úterý napsal další pozitivní vzkaz.

„Nikdy jsem si nepomyslel, že mi pář dřepů udělá takovou radost. Tělo se dobře zotavuje a já doufám, že ruce také. Všem děkuji za zprávy. PS: Stále mi jde psaní velmi pomalu,“ poukazuje pilot na obvázané horní končetiny.

Grosjean, jehož vůz se při havárii v úvodu nedělní Grand Prix po nárazu do bariéry rozlomil, explodoval a začal hořet, určitě vynechá další závod na okruhu v Sáchiru, který je na programu tento víkend. Podle Steinera by se ale čtyřiatřicetiletý pilot do seriálu rád vrátil na finále v Abú Zabí, které se pojde 13. prosince.

„Chce se pokusit o to, aby byl v Abú Zabí zase v autě. To je jeho cíl,“ řekl Steiner. Zatím mu popáleniny na rukou řízení znemožňují a v Sáchiru ho zastoupí Pietro Fittipaldi, vnuk brazilské legendy Emersona Fittipaldiho.

Závod v Abú Zabí by měl být pro Grosjeana poslední v týmu Haas. Po sezoně jeho angažmá končí a stáj na příští sezonu angažuje nové jezdce. Potvrzen je zatím příchod Rusa Nikity Mazepina.