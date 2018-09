Poslední šance pro Vettla. Porazí v Rusku Hamiltona a zabojuje o titul ve Formuli 1?

Pilot Formule 1 Sebastian Vettel byl na začátku sezony favoritem na zisk titulu mistra světa. Po patnácti závodech je ale v čele šampionátu s náskokem 40 bodů Lewis Hamilton. Německý jezdec má teď možná poslední šanci ještě zabojovat o celkové vítězství. Ve víkendové Velké ceně Ruska to ale bude mít těžké. První trénink se mu ale podařilo vyhrát a vedoucí muž šampionátu Hamilton skončil na třetím místě. Soči/Rusko 15:58 28. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sebastian Vettel ztrácí na Lewise Hamiltona 30 bodů | Foto: Stefano Rellandini | Zdroj: Reuters

V Ruském Soči se zatím odjely čtyři závody a pokaždé se z vítězství radoval Mercedes, naposledy loni Valtteri Bottas. I to může Lewisi Hamiltonovi hrát do karet. Britský pilot si navíc v posledních pěti závodech připsal čtyři vítězství a v Rusku proto nemusí být pod takovým tlakem.

Lewis Hamilton ovládl Velkou cenu Singapuru a zvýšil svůj náskok v čele šampionátu už na 40 bodů Číst článek

„Myslím, že náš přístup, funguje, takže nevidím důvod, abychom něco měnili. Stále se ale chci zlepšovat, s každým závodem znám auto lépe. Myslím, že teď je všechno v ideální rovnováze a tak to chceme ponechat,“ prohlásil Hamilton po vítězném závodu v Singapuru.

Sebastian Vettel na něj šest závodů před koncem sezony ztrácí 40 bodů a to i přesto, že Ferrari má v letošní sezoně nejrychlejší vozy. Jejich potenciál teď v Rusku potřebuje využít.

„Už si nemůže dovolovat další chyby a potřebuje vyhrávat, takže si myslím, že se Ferrari bude muset hodně snažit. Zatímco Mercedes, myslím, nemusí tolik riskovat,“ říká automobilový závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Pokud by Vettel Hamiltona ve zbytku šampionátu nedohnal, stále se bude společně s Kimim Räikkönenem snažit alespoň o úspěch v poháru konstruktérů, který je pro Ferrari také velmi důležitý.

V prvním tréninku před Velkou cenou Ruska dojel první Sebastian Vettel o padesát setin sekundy před Maxem Verstappenem. Na třetím místě skončil vedoucí muž šampionátu Lewis Hamilton.

„Souboj v Poháru konstruktérů je o něco otevřenější v tuto chvíli, než jezdecká bitva o titul, co se týče alespoň bodů. Pokud by získali alespoň titul konstruktérů, tak by to pro ně byla velká náplast,“ myslí si Jakub Knoll.

Velká cena Ruska startuje v neděli deset minut po jedné hodině odpoledne.