Mercedes zatím vyhrál všechny závody, co se v Soči jely. Letos by mu ale mohlo konkurovat Ferrari

Stáj Ferrari může ve víkendové Velké ceně Ruska formule 1 získat čtvrté vítězství v sezoně v řadě. Na okruhu v Soči, kde se jezdí od roku 2014, by ale italský tým favoritem být neměl. Všechny dosavadní závody tam totiž vyhrál Mercedes. Soči 14:49 27. září 2019

Soči Mercedesu sedí asi nejvíce ze všech okruhů v kalendáři formule jedna. Důvodem je podle závodníka a experta Radiožurnálu Jakuba Knolla komplexnost jejich vozů.

Absolutní nadvláda - tak by se dalo popsat dosavadní účinkování týmu Mercedes ve Velké ceně Ruska formule 1. Ferrari je ale ve formě.

„Nemá výraznějších slabin a právě to je v Soči důležité, protože se jedná o docela komplexní okruh. Potřebujete mít dobře vyvážený vůz a právě tyto varianty zatáček v kombinaci s dlouhými rovinkami Mercedesu svědčí. Takže to je podle mě důvod, proč tady byl Mercedes dosud tak úspěšný,“ myslí si Knoll.

Dominanci německého týmu v Soči by ale tento víkend mohlo ohrožovat Ferrari, které vyhrálo poslední tři závody a také páteční první trénink. Sebastian Vettel se nicméně snaží mírnit nadšení, které v italské stáji momentálně převládá.

„Nebylo by moudré si myslet, že když jsme dokázali vyhrát na dvou rozdílných tratích, budeme už všude favority. Myslím, že tohle stále platí spíše pro Mercedes, který má předpoklad vyhrávat tento rok všude. Našim hlavním cílem je ho porazit, tím pádem nás čeká ještě hodně práce,“ vyprávěl ve čtvrtek čtyřnásobný světový šampion, který před týdnem v Singapuru ukončil více než roční čekání na vítězství v závodu F1.

Triumfem si určitě zvedl sebevědomí, nicméně podle Jakuba Knolla bude mít v týmovém souboji stále navrch Charles Leclerc. „Nemyslím si, že by to mělo nějak změnit interní situaci v rámci Ferrari a že i nadále bude asi Leclerc tím rychlejším pilotem. Nemyslím si, že by to mělo Vettela nakopnout takovým způsobem, že by mu třeba nyní Leclerc neměl stačit,“ dodal expert Radiožurnálu.

Sobotní kvalifikace se pojede ve dvě odpoledne a nedělní velká cena 10 minut po 13. hodině.