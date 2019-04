Tomáš Enge zůstává jediným Čechem v F1. Velmi blízko byl i Josef Král, nadějí je teenager Petr Ptáček

Formule jedna oslaví již tuto neděli významné jubileum. V Číně se pojede závod s pořadovým číslem 1000. Radiožurnál se tak tento týden věnuje zajímavým momentům v historii této prestižní série. Tentokrát se zaměříme na české jezdce, kteří ve formuli buď závodili, nebo k tomu měli blízko. Praha 17:42 11. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První český jezdec Formule 1 Tomáš Enge | Foto: Petra Čechová

Nejdále to z českých pilotů dotáhl Tomáš Enge, který ve formuli jedna závodil. Ve své první Velké ceně v roce 2001 obsadil v italské Monze s vozem stáje Prost 12. místo a mimo jiné dokázal porazit třeba Fernanda Alonsa, budoucího dvojnásobného mistra světa.

Enge nakonec odjel tři závody, jako náhradník zraněného Brazilce Burtiho. Zpětně ho mrzí, že neměl moc času na přípravu: „Pro mě bylo nejtěžší to, že jsem před závodem absolvoval s formulí jen jeden a půl dne testování. Bylo to všechno hrozně narychlo.“

I když se Tomáš Enge objevil jen ve třech Velkých cenách, je to stále jeden z největších milníků českého motorsportu. Ostatní piloti už takové štěstí neměli.

Jan Charouz se s vozem formule jedna svezl alespoň v tréninku během závodního víkendu. Josef Král a Jarek Janiš se pro změnu zúčastnili testování, přičemž Král byl velmi blízko k podepsání závodní smlouvy s týmem Hispania Racing. Nakonec mu to ale nevyšlo.

„Celou smlouvu jsme už měli na stole. Byla to jedna z nejsložitějších smluv, kterou jsem asi kdy viděl. Paradoxně jsme sehnali peníze, měli jsme už téměř všechno nachystané a Hispania Racing Team zkrachoval. V ten moment se mi uzavřela cesta do formule 1,“ vzpomíná Josef Král.

Základní kapitál

Ke vstupu do formule 1 potřebujete určitý základní kapitál. Podle Krále je to zhruba 20 milionů dolarů. O tom, jak drahý je motorsport obecně, svědčí také slova Tomáše Engeho: „Jen sada pneumatik stojí 2 000 euro, tedy 50, 60 tisíc korun a vydrží 20, 30 kol, tudíž se na nich jezdí půl hodiny. A to jsou jen pneumatiky. Další částky tvoří motor, lidi, pronájem okruhu, benzín a tak dále.“

I když je cesta do formule 1 pro českého pilota náročná, jsou tu závodníci, pro které by to v budoucnu mohlo být reálné.

„Z mladých českých závodníků má momentálně asi nejlépe našlápnuto šestnáctiletý Petr Ptáček, který má za sebou jednu formulovou sezonu v italské formuli 4 a v letošní sezoně ho čeká evropský šampionát formule Renault,“ říká závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll, podle kterého hrají Ptáčkovi do karet dva faktory. Má talent i dobré finanční zázemí. A to je pro potenciální vstup do formule 1 základ.